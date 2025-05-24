Survivor Pınar Saka Türkiye’ye gelir gelmez ameliyat olmuştu! Son halini paylaştı

Survivor All Star 2025'in akılda kalan isimlerinden olan Pınar Saka'nın ada macerası 25 Nisan'da sona erdi.
Survivor All Star 2025'in akılda kalan isimlerinden olan Pınar Saka'nın ada macerası 25 Nisan'da sona erdi.
Survivor'da düello finalinde Yağmur Banda ve Pınar karşı karşıya geldi. Eleme gecesinin sonunda Survivor'a veda eden isim Pınar Saka oldu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düştü.
Saka'dan günler sonra yeni bir paylaşım daha geldi. Tedavisi devam eden Pınar yeni bir fotoğraf yayımladı.
Koltuk değneklerinin dikkat çektiği kareye "Hasta bakıcım bugünlük Minnoş Hanım" notunu düşen Saka, son halini Instagram'dan paylaştı.
Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü isim, daha sonra ise oğluyla bir karesini "Annesinin yakışıklısı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.