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Survivor Pınar Saka Türkiye'ye gelir gelmez ameliyat olmuştu! Son halini paylaştı

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Pınar Saka'nın ada macerası kısa sürdü. Yarışmada sakatlık yaşayan Saka, Türkiye’ye dönerek ameliyat oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son halini Instagram hesabında yayınladı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:35
Survivor Pınar Saka Türkiye’ye gelir gelmez ameliyat olmuştu! Son halini paylaştı

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Survivor All Star 2025'in akılda kalan isimlerinden olan Pınar Saka'nın ada macerası 25 Nisan'da sona erdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Survivor'da düello finalinde Yağmur Banda ve Pınar karşı karşıya geldi. Eleme gecesinin sonunda Survivor'a veda eden isim Pınar Saka oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından paylaşım yapan Saka, "Çok sevgili doktorum Mustafa Karahan Survivor'da sakatlanan dizimi eskisinden de iyi hale getiriyor" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Saka'dan günler sonra yeni bir paylaşım daha geldi. Tedavisi devam eden Pınar yeni bir fotoğraf yayımladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Koltuk değneklerinin dikkat çektiği kareye "Hasta bakıcım bugünlük Minnoş Hanım" notunu düşen Saka, son halini Instagram'dan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü isim, daha sonra ise oğluyla bir karesini "Annesinin yakışıklısı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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