Şef Mehmet Yalçınkaya’yı kahreden ölüm: Baba yadigarını kaybettik!

Jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şef, son paylaşımıyla yürek burktu. Yalçınkaya, rahmetli babasından kendisine emanet kalan can dostu Duman'ın vefat ettiğini açıkladı.
Yalçınkaya, köpeğiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak "Can dostumu, 18 yıllık arkadaşımı, baba yadigarı Dumanı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Mehmet Yalçınkaya, konuk olduğu bir programda Duman ile ilgili şunları söylemişti: "Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman beni yaralayan bir hayvandır. Babam pandemi döneminde vefat edince cenazeyi hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Babamı ambulansla evin önüne getirdik.
Duman, ambulansı tırmalıyordu. Biz Duman'ı alamadık ambulanstan. O kadar ambulansın etrafında dönüp tırmalıyordu ki... Babamı orada bırakmak istemiyordu. Ben orada insanlığımdan şüphe ettim"