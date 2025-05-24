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Şef Mehmet Yalçınkaya'yı kahreden ölüm: Baba yadigarını kaybettik!

Jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini üzdü. Yalçınkaya, rahmetli babasından kendisine emanet kalan can dostu Duman'ın vefat ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 11:32
Şef Mehmet Yalçınkaya’yı kahreden ölüm: Baba yadigarını kaybettik!

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Jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şef, son paylaşımıyla yürek burktu. Yalçınkaya, rahmetli babasından kendisine emanet kalan can dostu Duman'ın vefat ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yalçınkaya, köpeğiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlayarak "Can dostumu, 18 yıllık arkadaşımı, baba yadigarı Dumanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mehmet Yalçınkaya, konuk olduğu bir programda Duman ile ilgili şunları söylemişti: "Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman beni yaralayan bir hayvandır. Babam pandemi döneminde vefat edince cenazeyi hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Babamı ambulansla evin önüne getirdik.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Duman, ambulansı tırmalıyordu. Biz Duman'ı alamadık ambulanstan. O kadar ambulansın etrafında dönüp tırmalıyordu ki... Babamı orada bırakmak istemiyordu. Ben orada insanlığımdan şüphe ettim"

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