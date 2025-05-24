Şef Mehmet Yalçınkaya’yı kahreden ölüm: Baba yadigarını kaybettik!

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Mehmet Yalçınkaya, konuk olduğu bir programda Duman ile ilgili şunları söylemişti: "Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman beni yaralayan bir hayvandır. Babam pandemi döneminde vefat edince cenazeyi hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Babamı ambulansla evin önüne getirdik.