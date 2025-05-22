Survivor Almeda estetik oldu! İşte Almeda Baylan’ın ameliyat sonrası ilk görüntüsü...

Kaynak: Sosyal medya
Almeda Baylan, "Günaydın. Saat 09.00'da operasyonum var. 2-3 işlem ile geleceğim karşınıza dualarınız benimle olsun Almeda'nız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sosyal medya
Burnundan operasyon geçirdiği öğrenilen Almeda'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: Sosyal medya
İşte Almeda Baylan'ın operasyon sonrası ilk görüntüsü...
Kaynak: Sosyal medya
NELER OLDU?
Survivor All Star 2025'te yarışmacılar acil durum konseyinde bir araya gelmişti. Survivor'da Almeda Baylan'ın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: Sosyal medya
Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yapılanın da tabi ki cezası olması gerekiyor. Ve en önemlisi yarışmacılar arasındaki adaleti sağlamak adına tolerans gösteremeyiz. Almeda senin yaptıklarına defalarca baktık, inceledik. Bizzat ben de dahilim buna. Seyircilerimiz de bu görüntüleri merak ediyordur. Yayınlamamız yüzde 80'i mümkün olmasa da belli bir kısmını yayınlayabiliyor muyuz diye yarın açıklayacağız seyircilerimize. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, biri kadın olmak üzere, bir yarışmacıya aynı şekilde. Ne taraftan bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Bütün pozitif çabalarımıza rağmen bulamadık. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Bu çerçevede aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz."