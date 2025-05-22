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Survivor Almeda estetik oldu! İşte Almeda Baylan’ın ameliyat sonrası ilk görüntüsü...

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda yarışmadan diskalifiye edildi. Yarışmada sonrası sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Baylan, hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı olacağını duyurdu. Takipçilerinden dua isteyen ünlü ismin operasyon sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:17
Survivor Almeda estetik oldu! İşte Almeda Baylan’ın ameliyat sonrası ilk görüntüsü...

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Survivor All Star 2025'te yaşanan beklenmedik bir gelişme, yarışmanın gündemine damga vurdu. Acil konseyin toplandığı Survivor'da, Gönüllüler takımından Almeda Baylan'ın dört ekip arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye edildiğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yarışmada sonrası sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Baylan, hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı olacağını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Almeda Baylan, "Günaydın. Saat 09.00'da operasyonum var. 2-3 işlem ile geleceğim karşınıza dualarınız benimle olsun Almeda'nız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Burnundan operasyon geçirdiği öğrenilen Almeda'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Almeda Baylan'ın operasyon sonrası ilk görüntüsü...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NELER OLDU?

Survivor All Star 2025'te yarışmacılar acil durum konseyinde bir araya gelmişti. Survivor'da Almeda Baylan'ın ekipten 4 çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapılanın da tabi ki cezası olması gerekiyor. Ve en önemlisi yarışmacılar arasındaki adaleti sağlamak adına tolerans gösteremeyiz. Almeda senin yaptıklarına defalarca baktık, inceledik. Bizzat ben de dahilim buna. Seyircilerimiz de bu görüntüleri merak ediyordur. Yayınlamamız yüzde 80'i mümkün olmasa da belli bir kısmını yayınlayabiliyor muyuz diye yarın açıklayacağız seyircilerimize. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, biri kadın olmak üzere, bir yarışmacıya aynı şekilde. Ne taraftan bakarsak bakalım kabul edilemez bir durum. Bütün pozitif çabalarımıza rağmen bulamadık. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Bu çerçevede aldığımız karara göre seni Survivor'dan diskalifiye ediyoruz."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"ÇOK PİŞMANIM"

Çiğdem Akman ile En'ler programına katılan Almeda ise şunları söylemişti:

"Kurallara aykırı geldiğiniz zaman bazı cezalar veriliyor. Tabii ki benim için çok acıydı. Şampiyon olacakken bir hata yüzünden diskalifiye oldum. Kesinlikle çalmak yok burada. Konforlu evdeydik ve o evin arkalarında bir sürü evler var. Biz o gün Batuhan ile dedik ki biz çok bunalmıştık. Batuhan ile gittik çikolata, atıştırma istedik. Kesinlikle uyuşturucu madde yoktu. Çantada olan şey alkoldü. Daha önce de Ayşe ile gitmiştik ve almıştık. Çanta ile dönüyorduk. Bir ekip geldi benim elim ayağım titredi. Batuhan dedi ki bana 'Koş', çimlerden çıktı evin bahçesine gireceğiz. Ben direkt odaya koştum. Ben o çantayı Dilşah ve Volkan'lara vermiştim. O yüzden çanta bende çıkmadı. Prodüksiyon ekibine gelmeyin dedim, en sonunda onları ittim. Ben de onlara tekme attım. Çok pişmanım"

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