Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in önerisine kulak verip imaj değiştirdi!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Faruk Sabancı, önceki gün yeni imajıyla kameralara yansıdı.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; bıyık bırakan Sabancı "Yorumlara açığım beğenenler oluyor beğenmeyenler oluyor. Sıkılana kadar bakalım" dedi.
Faruk Sabancı, "Esra Hanım beğendi mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Onun önerisiyle bıraktım zaten. 'Bıyık sana gider' dedi!"
İşte son hali...
EVLİLİK SORUSU!
Öte yandan Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden Faruk Sabancı, "Evlenmek istiyor mu" şeklindeki sorulara gülerek, "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" karşılığını verdi.