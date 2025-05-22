Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in önerisine kulak verip imaj değiştirdi!

Faruk Sabancı , "Esra Hanım beğendi mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Onun önerisiyle bıraktım zaten. 'Bıyık sana gider' dedi!"

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EVLİLİK SORUSU!

Öte yandan Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden Faruk Sabancı, "Evlenmek istiyor mu" şeklindeki sorulara gülerek, "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" karşılığını verdi.