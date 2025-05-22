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Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in önerisine kulak verip imaj değiştirdi!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, yeni imajıyla sosyal medyaya damga vurdu. Bıyık bırakan Sabancı’nın son haline yorum yağdı. “Yorumlara açığım” diyen ünlü isim, sevgilisi Esra Bilgiç’in önerisini dinlediğini dile getirirken evlilik sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti. İşte Faruk Sabancı’nın son hali ve açıklamaları...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:49
Faruk Sabancı sevgilisi Esra Bilgiç’in önerisine kulak verip imaj değiştirdi!

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir süre önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile aşk yaşamaya başladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Faruk Sabancı, önceki gün yeni imajıyla kameralara yansıdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2. Sayfa'da yer alan habere göre; bıyık bırakan Sabancı "Yorumlara açığım beğenenler oluyor beğenmeyenler oluyor. Sıkılana kadar bakalım" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Faruk Sabancı, "Esra Hanım beğendi mi?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Onun önerisiyle bıraktım zaten. 'Bıyık sana gider' dedi!"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte son hali...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

EVLİLİK SORUSU!

Öte yandan Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden Faruk Sabancı, "Evlenmek istiyor mu" şeklindeki sorulara gülerek, "Tabii ki doğru zamanda. Tabii ki ben de yuva kurmak istiyorum" karşılığını verdi.

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