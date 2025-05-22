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Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın yazdığı mektubu ilk kez açıkladı! ‘Cacık’ gafıyla dillere fena düştü

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, son dönemlerde Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile sık sık adından söz ettirmişti. Subaşı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Kızı Melisa'nın kendisine yazdığı mektubu ilk kez açıklayan Subaşı, ‘cacık’ gafıyla sosyal medyanın diline düştü. İşte Şeyma Subaşı’nın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:59
Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın yazdığı mektubu ilk kez açıkladı! ‘Cacık’ gafıyla dillere fena düştü

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Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, son dönemlerde ise Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Subaşı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Aslıhan Doğan'ın sunuculuğunu yaptığı Youtube programına konuk olan Subaşı, sabah rutinini paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"SICAK SUYA LİMON SIKIYORUM"

Subaşı, "Ben meditasyon seviyorum, iyi hissettiriyor. Sabahları müzik dinlemeyi severim moduma göre seçerim. Genelde musikiler dinlediğim oluyor, bunları paylaşmıyorum. Beni kendimle buluşturuyor. Ben kahveciyim, aç karnına su sonra kahve. Sıcak suya limon sıkıyorum. Spora gitmeden önce yemek yerim. İki yumurta ve avokado yiyorum. Sabah rutinim hep devam ediyor" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan Subaşı, "Ben tatlıyı seviyorum, örneğin canım çok tatlı istiyor sabahki yulafıma hurma koyuyorum. Kokoreç, lahmacun çok seviyorum. Çok spor yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

MELİSA'DAN MEKTUP!

Subaşı, kızı Melisa'nın Anneler Günü için kendisine yazdığı mektubu da ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Subaşı, "Melisa bana Anneler Günü'nde bir yazı yazdı, genele paylaşmadım. Bir yerde şey yazıyor 'Ben çok üzülüyorum gittiğin zaman ama seni çok seviyorum.'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YİNE DİLLERE DÜŞTÜ

Sosyal medyanın en çok linç yiyen insanlarından biri olduğunu dile getiren hatta programda da linç yiyeceğini söyleyen Subaşı bu kez de cacığı hatırlamadı. Cacığı hatırlamayan ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.

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