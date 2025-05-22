Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın yazdığı mektubu ilk kez açıkladı! ‘Cacık’ gafıyla dillere fena düştü

Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, son dönemlerde ise Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile sık sık adından söz ettirdi.
Şeyma Subaşı, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Ünlü isim, son dönemlerde ise Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile sık sık adından söz ettirdi.
Subaşı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Aslıhan Doğan'ın sunuculuğunu yaptığı Youtube programına konuk olan Subaşı, sabah rutinini paylaştı.
"SICAK SUYA LİMON SIKIYORUM"
Subaşı, "Ben meditasyon seviyorum, iyi hissettiriyor. Sabahları müzik dinlemeyi severim moduma göre seçerim. Genelde musikiler dinlediğim oluyor, bunları paylaşmıyorum. Beni kendimle buluşturuyor. Ben kahveciyim, aç karnına su sonra kahve. Sıcak suya limon sıkıyorum. Spora gitmeden önce yemek yerim. İki yumurta ve avokado yiyorum. Sabah rutinim hep devam ediyor" dedi.
Öte yandan Subaşı, "Ben tatlıyı seviyorum, örneğin canım çok tatlı istiyor sabahki yulafıma hurma koyuyorum. Kokoreç, lahmacun çok seviyorum. Çok spor yapıyorum" şeklinde konuştu.
MELİSA'DAN MEKTUP!
Subaşı, kızı Melisa'nın Anneler Günü için kendisine yazdığı mektubu da ilk kez açıkladı.
Subaşı, "Melisa bana Anneler Günü'nde bir yazı yazdı, genele paylaşmadım. Bir yerde şey yazıyor 'Ben çok üzülüyorum gittiğin zaman ama seni çok seviyorum.'" ifadelerini kullandı.
YİNE DİLLERE DÜŞTÜ
Sosyal medyanın en çok linç yiyen insanlarından biri olduğunu dile getiren hatta programda da linç yiyeceğini söyleyen Subaşı bu kez de cacığı hatırlamadı. Cacığı hatırlamayan ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.