Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın yazdığı mektubu ilk kez açıkladı! ‘Cacık’ gafıyla dillere fena düştü

Kaynak: Sosyal medya Öte yandan Subaşı, "Ben tatlıyı seviyorum, örneğin canım çok tatlı istiyor sabahki yulafıma hurma koyuyorum. Kokoreç, lahmacun çok seviyorum. Çok spor yapıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sosyal medya MELİSA'DAN MEKTUP! Subaşı, kızı Melisa'nın Anneler Günü için kendisine yazdığı mektubu da ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Subaşı, "Melisa bana Anneler Günü'nde bir yazı yazdı, genele paylaşmadım. Bir yerde şey yazıyor 'Ben çok üzülüyorum gittiğin zaman ama seni çok seviyorum.'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya YİNE DİLLERE DÜŞTÜ Sosyal medyanın en çok linç yiyen insanlarından biri olduğunu dile getiren hatta programda da linç yiyeceğini söyleyen Subaşı bu kez de cacığı hatırlamadı. Cacığı hatırlamayan ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.