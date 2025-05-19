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93 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin acil ameliyata alınmıştı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalarda yer edinen 93 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, Bandırma’da yürüyüş yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşen sanatçının kalça kemiği kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Mekin’in acil ameliyata alındığı bildirildi. Ameliyat sonrası ilk açıklamalar geldi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 19:34 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 17:19
93 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin acil ameliyata alınmıştı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama

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Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Ahmet Mekin, geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sanatçının hayatı da araştırma konusu oldu.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

KAZA SONRASI HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 45 yıldır Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Mekin, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan usta sanatçının kalça kemiği kırıldı. Olayın ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mekin, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.

OPERASYONU ORTOPEDİ UZMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Operasyon Bandırma Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından yapılan ameliyat, epidural anestezi yöntemiyle uygulandı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

AHMET MEKİN'DEN SEVENLERİNE MESAJ: "SAĞLIĞIM YERİNDE"

Ameliyat sonrası hasta yatağından sevenlerine seslenen Ahmet Mekin, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini ifade etti. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı bizzat yapan sanatçı, şu sözlerle moral verdi:

"Sağlığım yerinde. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum."

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

AHMET MEKİN KİMDİR?

1927 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mekin, sinema kariyerine 1950'li yıllarda adım attı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bir Kadın Tuzağı", "Kırık Bir Aşk Hikâyesi", "Kanun Namına" ve "Dila Hanım" gibi birçok kült filmde rol aldı. Türk sinemasının ağırbaşlı, karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mekin, aynı zamanda tiyatro ve dizi projelerinde de yer aldı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

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