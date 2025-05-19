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AHMET MEKİN KİMDİR?

1927 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mekin, sinema kariyerine 1950'li yıllarda adım attı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bir Kadın Tuzağı", "Kırık Bir Aşk Hikâyesi", "Kanun Namına" ve "Dila Hanım" gibi birçok kült filmde rol aldı. Türk sinemasının ağırbaşlı, karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mekin, aynı zamanda tiyatro ve dizi projelerinde de yer aldı.