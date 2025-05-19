Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Ahmet Mekin, geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sanatçının hayatı da araştırma konusu oldu.
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Ahmet Mekin, geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, sanatçının hayatı da araştırma konusu oldu.
Yaklaşık 45 yıldır Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Mekin, sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralanan usta sanatçının kalça kemiği kırıldı. Olayın ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mekin, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.
Operasyon Bandırma Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından yapılan ameliyat, epidural anestezi yöntemiyle uygulandı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.
AHMET MEKİN'DEN SEVENLERİNE MESAJ: "SAĞLIĞIM YERİNDE"
Ameliyat sonrası hasta yatağından sevenlerine seslenen Ahmet Mekin, operasyonun oldukça başarılı geçtiğini ifade etti. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı bizzat yapan sanatçı, şu sözlerle moral verdi:
"Sağlığım yerinde. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum."
1927 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mekin, sinema kariyerine 1950'li yıllarda adım attı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bir Kadın Tuzağı", "Kırık Bir Aşk Hikâyesi", "Kanun Namına" ve "Dila Hanım" gibi birçok kült filmde rol aldı. Türk sinemasının ağırbaşlı, karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mekin, aynı zamanda tiyatro ve dizi projelerinde de yer aldı.