Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi vefat etti: “Tarifi olmayan bir acı içindeyiz”

Aslı Hünel , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini açıkladı. Hünel annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz"

Kaynak: Sosyal medya

Saruhan Hünel ise annesine şu sözlerle veda etti: "Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım, bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam. Her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam. Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. SENİ ÇOK SEVİYORUM! Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem"