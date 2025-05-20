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Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi vefat etti: “Tarifi olmayan bir acı içindeyiz”

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in bir süredir yoğun bakımda olan annesi Şükran Hünel vefat etti. Aslı Hünel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyururken kaleme aldığı satırlarla yürek taktı. Hünel, annesinin cenaze töreniyle ilgili bilgileri de paylaştı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:11 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 10:25
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi vefat etti: Tarifi olmayan bir acı içindeyiz

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Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hünel kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla anneleri için dua istemişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Günlerdir hastanede bekleyen Aslı Hünel, annesine özlemini şu sözlerle ifade etmişti: "Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum. Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in bir süredir yoğun bakımda olan annesi Şükran Hünel'den acı haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"TARİFİ OLMAYAN BİR ACI İÇİNDEYİZ"

Aslı Hünel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesinin vefat ettiğini açıkladı. Hünel annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu: "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, annesinin cenaze töreni bilgileriyle ilgili şu mesajı yayınladı:

"Canımız annemizin cenazesi 21 Mayıs Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Saruhan Hünel ise annesine şu sözlerle veda etti: "Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım, bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam. Her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam. Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. SENİ ÇOK SEVİYORUM! Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem"

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