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TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV'de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 Mayıs 2025 Cuma akşamı televizyon izleyicileri ekran başında, ATV'de ilk kez yayınlanacak olan Gizli Karargah filmi merak ediyor. TRT 1, Kanal D, Star TV ve diğer ulusal kanallarda da birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. Bu akşam televizyonda neler var? İşte 16 Mayıs Cuma günü TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:24
TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 16 Mayıs Cuma günü televizyonda neler var? İşte güncel ATV yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Gizli Karargah (TV'de İlk) / Yabancı Sinema

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

Show Tv: Kızılcık Şerbeti

Star Tv: Organize İşler

Kanal D: Arka Sokaklar

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gizli Karargah (TV'de İlk) / Yabancı Sinema

22:20 Çığlık 5 / Yabancı Sinema

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 – Hangimiz Sevmedik

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Teşkilat

17:40 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Bir Zamanlar İstanbul

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken (Güncel - Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 – Star Haber (Haber - Canlı)

20:00 – Organize İşler (Yerli Film - Bu akşam Star'da)

22:30 – Kurtuluş Son Durak (Yerli Film)

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

16 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm, Canlı İzle)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)