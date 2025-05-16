TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 16 Mayıs Cuma günü televizyonda neler var? İşte güncel ATV yayın akışı!