TV YAYIN AKIŞI 16 MAYIS: ATV’de bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 16 Mayıs Cuma günü televizyonda neler var? İşte güncel ATV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Gizli Karargah (TV'de İlk) / Yabancı Sinema
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
Show Tv: Kızılcık Şerbeti
Star Tv: Organize İşler
Kanal D: Arka Sokaklar
16 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gizli Karargah (TV'de İlk) / Yabancı Sinema
22:20 Çığlık 5 / Yabancı Sinema
16 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Bir Zamanlar İstanbul
16 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken (Güncel - Canlı)
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Haber - Canlı)
20:00 – Organize İşler (Yerli Film - Bu akşam Star'da)
22:30 – Kurtuluş Son Durak (Yerli Film)
16 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm, Canlı İzle)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)