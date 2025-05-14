Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım!

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Meslektaşı Gupse Özay ile yaptığı evlilikten Jan Asya adında bir kızı olan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Arduç, Beşiktaş'taki evinin kiracısı tarafından üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla mahkemelik oldu.