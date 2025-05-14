Barış Arduç kiracısıyla mahkemelik oldu: Mecbur kaldım!

Meslektaşı Gupse Özay ile yaptığı evlilikten Jan Asya adında bir kızı olan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Meslektaşı Gupse Özay ile yaptığı evlilikten Jan Asya adında bir kızı olan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Arduç, Beşiktaş'taki evinin kiracısı tarafından üç ay boyunca eksik ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla mahkemelik oldu.
Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.
Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.
Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti. Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.