Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumlardaki kusursuz fiziğini yalnızca genetik mirasa değil; sıkı bir egzersiz ve beslenme disiplinine borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak unutulmamalı ki Hadid'in bu görünümü tam zamanlı bir çalışmanın ürünü. Yani onun gibi bir vücuda sahip olmak, çoğu insan için sürdürülebilir bir hedef değil. Yine de Hadid'in uyguladığı yöntemler, sağlıklı ve fit bir yaşam için ilham verici olabilir.
BELLA HADİD'İN RUTİNİNDEN İLHAM ALAN DİYET
• Haşlanmış yumurta + tam buğday ekmeği 🥚🍞
• Avokado dilimleri 🥑
• Siyah kahve veya espresso ☕️
🥗 DENGELİ BESLENME HER ŞEYİN TEMELİ
Bella Hadid'in beslenme mottosu: denge. Sürekli seyahat etmesine rağmen diyetini düzenli ve temiz tutmaya çalışıyor. Uçakta hazır yemekler yemektense kendi sağlıklı yiyeceklerini tercih eden model, bolca su içmeyi de ihmal etmiyor. Kahvaltıda yumurta ve sosis ya da simit tercih edebiliyor.
Öğle yemeklerinde ise genellikle somon, tavuk ve sebzeler tüketiyor. Kan şekeri düşüklüğü nedeniyle öğün atlamamaya özen gösteriyor. Akşam yemeklerinde de sağlıklı siparişler veriyor: Favorisi ise sotelenmiş lahana! Ayrıca bolca yeşil meyve suyu, zencefil shot ve sabahları üç espresso ile güne başlamak vazgeçilmezleri arasında.
🥊 BOKS VE BACAK ANTRENMANLARIYLA FİT KALIYOR
Bella Hadid'in favori sporları arasında boks başı çekiyor. Vücudunu şekillendirmek ve stres atmak için sıklıkla boks seanslarına katılıyor. Karın kaslarını da büyük ölçüde bu antrenmanlarla geliştiriyor. Ayrıca Body Ballet ile esneklik kazanıyor.
🍗 EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASI ATIŞTIRMALIKLAR
Antrenmanlardan önce smoothie, meyve suyu veya protein içeceği tüketiyor. Egzersiz sonrası tercihi ise tavuk ve kepekli pirinç gibi kas yapımına katkı sağlayan protein ağırlıklı yiyecekler. Geçmişte aşırı detoks yapan Hadid, artık daha dengeli ilerliyor. Sabahları limonlu su içmeden güne başlamıyor. Ayrıca "Ben zamanı" yaratmaya da özen gösteriyor. Dinlenmenin ve bedeni yormamanın öneminin altını çiziyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram