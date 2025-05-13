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Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

2021 yılında bir dergiye verdiği röportajda formunu neye borçlu olduğunu anlatan Bella Hadid, sağlıklı beslenme ve disiplinli spor rutinini hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlamıştı. İşte ünlü mankenin zayıflama rutini...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 23:17
Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumlardaki kusursuz fiziğini yalnızca genetik mirasa değil; sıkı bir egzersiz ve beslenme disiplinine borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak unutulmamalı ki Hadid'in bu görünümü tam zamanlı bir çalışmanın ürünü. Yani onun gibi bir vücuda sahip olmak, çoğu insan için sürdürülebilir bir hedef değil. Yine de Hadid'in uyguladığı yöntemler, sağlıklı ve fit bir yaşam için ilham verici olabilir.

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

BELLA HADİD'İN RUTİNİNDEN İLHAM ALAN DİYET

🍳 Kahvaltı

• Haşlanmış yumurta + tam buğday ekmeği 🥚🍞
• Avokado dilimleri 🥑
• Siyah kahve veya espresso ☕️

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🥗 Öğle Yemeği

• Izgara somon veya tavuk 🍗🐟
• Buharda pişmiş sebzeler 🥦🥕
• Bol su 💧

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🍎 Ara Öğün

• Zencefil shot veya yeşil meyve suyu 🥤
• Bir avuç çiğ badem veya ceviz 🌰

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🍽 Akşam Yemeği

• Sotelenmiş lahana veya ıspanak 🥬
• Kepekli pirinç veya kinoa 🍚
• Ayran veya bitki çayı 🫖

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🍋 Detoks ve Gece

• Limonlu su ile güne başla ve bitir 🍋💧
• Günde 2 litre su içmeyi unutma 🚰

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🥗 DENGELİ BESLENME HER ŞEYİN TEMELİ

Bella Hadid'in beslenme mottosu: denge. Sürekli seyahat etmesine rağmen diyetini düzenli ve temiz tutmaya çalışıyor. Uçakta hazır yemekler yemektense kendi sağlıklı yiyeceklerini tercih eden model, bolca su içmeyi de ihmal etmiyor. Kahvaltıda yumurta ve sosis ya da simit tercih edebiliyor.

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

Öğle yemeklerinde ise genellikle somon, tavuk ve sebzeler tüketiyor. Kan şekeri düşüklüğü nedeniyle öğün atlamamaya özen gösteriyor. Akşam yemeklerinde de sağlıklı siparişler veriyor: Favorisi ise sotelenmiş lahana! Ayrıca bolca yeşil meyve suyu, zencefil shot ve sabahları üç espresso ile güne başlamak vazgeçilmezleri arasında.

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🥊 BOKS VE BACAK ANTRENMANLARIYLA FİT KALIYOR

Bella Hadid'in favori sporları arasında boks başı çekiyor. Vücudunu şekillendirmek ve stres atmak için sıklıkla boks seanslarına katılıyor. Karın kaslarını da büyük ölçüde bu antrenmanlarla geliştiriyor. Ayrıca Body Ballet ile esneklik kazanıyor.

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

Favori antrenmanlarından biri:

  • 3 dakika boks

  • 1 dakika kuvvet antrenmanı

    • 20 squat

    • Her iki bacak için 12 donkey kick

    • Plié squat

    • Bantlı çömelme yürüyüşleri

Bu döngüyü 6 kez tekrar ederek kardiyo ve direnç antrenmanını dengeliyor.

Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

🍗 EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASI ATIŞTIRMALIKLAR

Antrenmanlardan önce smoothie, meyve suyu veya protein içeceği tüketiyor. Egzersiz sonrası tercihi ise tavuk ve kepekli pirinç gibi kas yapımına katkı sağlayan protein ağırlıklı yiyecekler. Geçmişte aşırı detoks yapan Hadid, artık daha dengeli ilerliyor. Sabahları limonlu su içmeden güne başlamıyor. Ayrıca "Ben zamanı" yaratmaya da özen gösteriyor. Dinlenmenin ve bedeni yormamanın öneminin altını çiziyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram