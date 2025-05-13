Bella Hadid’in 50 kilo olma formülü! 24 saatte neler yiyor? İşte incecik kalma rutini

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumlardaki kusursuz fiziğini yalnızca genetik mirasa değil; sıkı bir egzersiz ve beslenme disiplinine borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak unutulmamalı ki Hadid'in bu görünümü tam zamanlı bir çalışmanın ürünü. Yani onun gibi bir vücuda sahip olmak, çoğu insan için sürdürülebilir bir hedef değil. Yine de Hadid'in uyguladığı yöntemler, sağlıklı ve fit bir yaşam için ilham verici olabilir.