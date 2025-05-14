11 yıl sonra aynı yerde! Fahriye Evcen “Eski yuvam” deyip paylaştı! İlk yorum eşi Burak Özçivit’ten...

Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü çiftten Fahriye Evcen bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.
38 yaşındaki Evcen, reklam çekimleri için yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ne gitti.
Ünlü isim, kampüste verdiği pozları sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Evcen, paylaştığı karelere "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce torum ve beğeni aldı.
Evcen'in paylaşımına ilk yorum ise eşi Burak Özçivit'ten geldi. Özçivit, eşinin kampüsten yaptığı paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.