11 yıl sonra aynı yerde! Fahriye Evcen “Eski yuvam” deyip paylaştı! İlk yorum eşi Burak Özçivit’ten...

Fahriye Evcen , 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya

Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü çiftten Fahriye Evcen bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.