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11 yıl sonra aynı yerde! Fahriye Evcen “Eski yuvam” deyip paylaştı! İlk yorum eşi Burak Özçivit’ten...

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nden paylaşımda bulunan oyuncu, yayınladığı fotoğraflara “Eski yuvamda bir set hatırası” notunu ekledi. İlk yorum ise eşi Burak Özçivit’ten geldi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:17
11 yıl sonra aynı yerde! Fahriye Evcen Eski yuvam deyip paylaştı! İlk yorum eşi Burak Özçivit’ten...

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Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'e kavuşan ünlü çift, sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ünlü çiftten Fahriye Evcen bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

38 yaşındaki Evcen, reklam çekimleri için yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ne gitti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, kampüste verdiği pozları sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Evcen, paylaştığı karelere "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce torum ve beğeni aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evcen'in paylaşımına ilk yorum ise eşi Burak Özçivit'ten geldi. Özçivit, eşinin kampüsten yaptığı paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.

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