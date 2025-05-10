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Nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den haber var! İşte son durumu...

2021 yılında meme kanserini atlatan ve ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal, pazar günü yaşadığı nöbet sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Şimal, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:59
Nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den haber var! İşte son durumu...

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2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

8 saat ameliyat geçiren Şimal, bir süre tedavi görmüştü. MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak geçen hafta ünlü şarkıcıdan hayranlarını endişelendiren kötü bir haber geldi. Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şimal'in eşi Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Sebebi şu an araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ AÇIKLAMA

Şimal, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hem son halini yayınladı hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

DUA İSTEDİ

Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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