Nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den haber var! İşte son durumu...

2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.
2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.
8 saat ameliyat geçiren Şimal, bir süre tedavi görmüştü. MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.
Ancak geçen hafta ünlü şarkıcıdan hayranlarını endişelendiren kötü bir haber geldi. Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şimal'in eşi Necati Arıcı, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Sebebi şu an araştırılıyor" ifadelerini kullandı.
YENİ AÇIKLAMA
Şimal, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak hem son halini yayınladı hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
DUA İSTEDİ
Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.
İşte o paylaşım...