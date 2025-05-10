Nöbet geçirip yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den haber var! İşte son durumu...

2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal , rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

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8 saat ameliyat geçiren Şimal, bir süre tedavi görmüştü. MR sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.