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Merve Terim Çetin babası Fatih Terim’in yolunu seçti!

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in Fulya Terim ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Merve Terim Çetin, yeni mesleğiyle dikkat çekti. Merve Terim Çetin, Amerika'daki minikler futbol liginde menajerlik yapmaya başladı. Merve Terim’in oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımı, Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:05
Merve Terim Çetin babası Fatih Terim’in yolunu seçti!

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in Fulya Terim ile yaptığı evlilikten Merve Terim Çetin ve Buse Terim adlarında iki evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, eşinin işleri nedeniyle 8 yıl önce Amerika'ya taşındı. Üniversitede psikoloji üzerine eğitim gören Merve, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; teklifi kabul eden Merve Terim, kadrosunda Kolombiyalı, Arjantinli, İtalyan, Venezuelalı ve Türk oyuncuları barındıran takımda göreve başladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bugüne kadar 7 turnuvaya katılan takım, 4 kez şampiyon oldu. Takım, en son Palm Beach Classic turnuvasında birinci oldu.

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