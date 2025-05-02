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Survivor Sahra Işık karnı burnunda video çekti! Kendisinin değil eşinin kiloları dikkat çekti

Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. 2019 yılında evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile mutlşu bir evlilik sürdüren ünlü isim, hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarına sık sık yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Işık’tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Işık eşi İdris Aybirdi ile birlikte bebek odasını hazırladıkları anları yayınladı. Söz konusu paylaşımda Sahra Işık'ın eşinin aldığı fazla kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 10:52
Survivor Sahra Işık karnı burnunda video çekti! Kendisinin değil eşinin kiloları dikkat çekti

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Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Bir dönem eşiyle sıkıntılar yaşayan ancak evliliğini kurtarmak için çift terapistine giden Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebek beklediklerini sosyal medyadan açıklayan Işık'a tebrik mesajları yağdı. Ünlü isim daha sonra ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklayarak erkek bebek beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Işık, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarına sık sık yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, eşi İdris Aybirdi ile birlikte bebek odasını hazırladıkları anları yayınladı. Videoda Sahra Işık'ın eşinin aldığı fazla kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, "Sahra'nın kilolarının kime gittiği belli oldu", "Hamilelik kiloları babaya gitmiş", "Sahra eşiyle birlikte aşermiş galiba", "Çok tatlı görünüyorsunuz", "Eşini tanıyamadım ne olmuş öyle" şeklinde yorumlar yazdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o anlar...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"MEĞER KOKUM BİRİNE CENNETMİŞ"

Sahra Işık, geçen günlerde karnı burnunda pozlarını şu notla yayınlamıştı: "Meğer ben suymuşum. İçimdeki akvaryumda bir insan büyüyebilirmiş. Meğer beslemeye muktedirmişim. Sütmüşüm ben, ilaçmışım, balmışım. Meğer kokum birine cennetmiş, sığınakmış, yuvaymış"

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