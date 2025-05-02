Survivor Sahra Işık karnı burnunda video çekti! Kendisinin değil eşinin kiloları dikkat çekti

Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Bir dönem eşiyle sıkıntılar yaşayan ancak evliliğini kurtarmak için çift terapistine giden Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.
Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Bir dönem eşiyle sıkıntılar yaşayan ancak evliliğini kurtarmak için çift terapistine giden Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.
Bebek beklediklerini sosyal medyadan açıklayan Işık'a tebrik mesajları yağdı. Ünlü isim daha sonra ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini açıklayarak erkek bebek beklediklerini duyurdu.
Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Işık, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarına sık sık yer verdi.
Ünlü isim, eşi İdris Aybirdi ile birlikte bebek odasını hazırladıkları anları yayınladı. Videoda Sahra Işık'ın eşinin aldığı fazla kilolar, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Sahra'nın kilolarının kime gittiği belli oldu", "Hamilelik kiloları babaya gitmiş", "Sahra eşiyle birlikte aşermiş galiba", "Çok tatlı görünüyorsunuz", "Eşini tanıyamadım ne olmuş öyle" şeklinde yorumlar yazdı.
İşte o anlar...
"MEĞER KOKUM BİRİNE CENNETMİŞ"
Sahra Işık, geçen günlerde karnı burnunda pozlarını şu notla yayınlamıştı: "Meğer ben suymuşum. İçimdeki akvaryumda bir insan büyüyebilirmiş. Meğer beslemeye muktedirmişim. Sütmüşüm ben, ilaçmışım, balmışım. Meğer kokum birine cennetmiş, sığınakmış, yuvaymış"