Survivor Sahra Işık karnı burnunda video çekti! Kendisinin değil eşinin kiloları dikkat çekti

Survivor yarışması ile adını duyuran Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti. Bir dönem eşiyle sıkıntılar yaşayan ancak evliliğini kurtarmak için çift terapistine giden Işık, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti.