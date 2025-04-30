Mahsun J Buse kim? Suyumbige Dadalı kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Suyumbige Dadalı, Mahsun J'nin 2. sezonunda Buse karakterini oynamasıyla biliniyor. Oyuncu Suyumbige Dadalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Mahsun J Buse kim? İşte Suyumbige Dadalı'nın biyografisi!
Suyumbige Dadalı, Mahsun J'nin 2. sezonunda Buse karakterini oynamasıyla biliniyor. Oyuncu Suyumbige Dadalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Mahsun J Buse kim? İşte Suyumbige Dadalı'nın biyografisi!
Mahsun J Buse kim?
Suyumbige Dadalı, dijital platformda yayınlanan Mahsun J dizisinin Buse karakterini oynuyor.
Suyumbige Dadalı kimdir?
Suyumbige Dadalı, 26 Kasım 1996 yılında doğdu. Dadalı, oyunculuk kariyerine Her Yerde Sen dizisiyle adım attı ve son olarak Mahsun J dizisinde Buse karakterini oynadı.
Oynadığı dizi ve filmler:
Her Yerde Sen (2019)
Galata (2024)
Ayazın Sonu Güneş (2024)
Mahsun J (2025)