Mahsun J Buse kim? Suyumbige Dadalı kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Suyumbige Dadalı, Mahsun J'nin 2. sezonunda Buse karakterini oynamasıyla biliniyor. Oyuncu Suyumbige Dadalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Mahsun J Buse kim? İşte Suyumbige Dadalı'nın biyografisi!