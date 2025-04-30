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Mahsun J Buse kim? Suyumbige Dadalı kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Mahsun J komedi dizisinin Buse karakteri seyirciler tarafından merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanan Mahsun J dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki Mahsun J Buse kim? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:29
Mahsun J Buse kim? Suyumbige Dadalı kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

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Suyumbige Dadalı, Mahsun J'nin 2. sezonunda Buse karakterini oynamasıyla biliniyor. Oyuncu Suyumbige Dadalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Mahsun J Buse kim? İşte Suyumbige Dadalı'nın biyografisi!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Mahsun J Buse kim?

Suyumbige Dadalı, dijital platformda yayınlanan Mahsun J dizisinin Buse karakterini oynuyor.

Suyumbige Dadalı kimdir?

Suyumbige Dadalı, 26 Kasım 1996 yılında doğdu. Dadalı, oyunculuk kariyerine Her Yerde Sen dizisiyle adım attı ve son olarak Mahsun J dizisinde Buse karakterini oynadı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Oynadığı dizi ve filmler:

Her Yerde Sen (2019)

Galata (2024)

Ayazın Sonu Güneş (2024)

Mahsun J (2025)