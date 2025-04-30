Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için “Affetmedim” demişti! Gülden Karaböcek'in kızından açıklama geldi

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek, "İşte Benim Masalım" adını taşıyan kitabında hayatının bilinmeyenlerini kaleme aldı.
Kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in olay yaratan evliliğine de yer veren Neşe Karaböcek, geçen günlerde verdiği röportajda aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Neşe Karaböcek, kitabında kardeşi Gülden Karaböcek'in "ihanetine" de yer verdiğini belirterek, "O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!" ifadelerini kullandı.
"BELKİ İKİ TARAFIN DA BARIŞMA SEBEBİ OLUR"
Neşe Karaböcek'in bu açıklamalarının ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten bir video açıklaması geldi.
Gülden Hanım bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Ama ben diyorum ki, geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Artık kimse zarar görmesin istiyorum"
İki kardeşin de çok şey yaşadığını kabul ettiğini belirten Düzgit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kitap belki bir barışma sebebi olur. Herkesin yolu açık olsun.
Annem Gülden Hanım'ın sesi ve besteleri Türkiye'ye mal olmuş eserlerdir. Neşe Hanım için de aynısı geçerli. Saygı duyuyoruz"