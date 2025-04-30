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Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için “Affetmedim” demişti! Gülden Karaböcek'in kızından açıklama geldi

Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı "İşte Benim Masalım" adını taşıyan kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in olay yaratan evliliğine de yer verdiğini açıklamıştı. Karaböcek, aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini de sözlerine eklemişti. Neşe Karaböcek'in bu sözlerinin ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten bir video açıklaması geldi. Düzgit, barış çağrısında bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:11
Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek, "İşte Benim Masalım" adını taşıyan kitabında hayatının bilinmeyenlerini kaleme aldı.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Kitabında eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek'in olay yaratan evliliğine de yer veren Neşe Karaböcek, geçen günlerde verdiği röportajda aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini söyledi.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Basın toplantısında konuşan Neşe Karaböcek, kitabında kardeşi Gülden Karaböcek'in "ihanetine" de yer verdiğini belirterek, "O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!" ifadelerini kullandı.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

"BELKİ İKİ TARAFIN DA BARIŞMA SEBEBİ OLUR"

Neşe Karaböcek'in bu açıklamalarının ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten bir video açıklaması geldi.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Kitabın içeriğinde yer alan iddiaların doğru olmadığını savunan Düzgit, şu ifadeleri kullandı: "Ben Nur Düzgit, Gülden Karaböcek'in kızıyım. Neşe Hanım'ın çıkarmış olduğu kitapla ilgili konuşmak istiyorum. İçinde yazılanların hepsi kesinlikle gerçek değildir.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Gülden Hanım bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Ama ben diyorum ki, geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Artık kimse zarar görmesin istiyorum"

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

İki kardeşin de çok şey yaşadığını kabul ettiğini belirten Düzgit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kitap belki bir barışma sebebi olur. Herkesin yolu açık olsun.

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

Annem Gülden Hanım'ın sesi ve besteleri Türkiye'ye mal olmuş eserlerdir. Neşe Hanım için de aynısı geçerli. Saygı duyuyoruz"

Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için Affetmedim demişti! Gülden Karaböcek’in kızından açıklama geldi

BARIŞ ÇAĞRISI!

Düzgit son olarak artık konunun kapanmasını istediğini söyleyerek, "Günlerdir açıklamalar yapılıyor. Dinliyoruz, duyuyoruz ama artık bu sayfa kapansın. Neşe Hanım'ın sahnelere dönmesini de dilerim. İnşallah barışırsınız" dedi.