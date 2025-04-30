Neşe Karaböcek 50 yıldır küs olduğu kardeşi için “Affetmedim” demişti! Gülden Karaböcek'in kızından açıklama geldi

Gülden Hanım bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Ama ben diyorum ki, geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Artık kimse zarar görmesin istiyorum"

İki kardeşin de çok şey yaşadığını kabul ettiğini belirten Düzgit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kitap belki bir barışma sebebi olur. Herkesin yolu açık olsun.

Annem Gülden Hanım'ın sesi ve besteleri Türkiye'ye mal olmuş eserlerdir. Neşe Hanım için de aynısı geçerli. Saygı duyuyoruz"