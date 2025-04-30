İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Son dönemlerde çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündem olan Tatlıses, bu kez mal varlığıyla çok konuşuldu. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.

Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.