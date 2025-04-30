İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Son dönemlerde çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündem olan Tatlıses, bu kez mal varlığıyla çok konuşuldu. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.
Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.
Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.
İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.
Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.
Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.
Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!
GAYRİMENKUL ZENGİNİ!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan da geçen günlerde meslektaşı İbrahim Tatlıses gibi mal varlığıyla gündeme gelmişti.
Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.
Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.