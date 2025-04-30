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İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündem olan Tatlıses, bu kez mal varlığıyla çok konuşuldu. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı. İşte İbrahim Tatlıses'in mal varlığı...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:26
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

"Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Son dönemlerde çocuklarıyla yaşadığı problemlerle gündem olan Tatlıses, bu kez mal varlığıyla çok konuşuldu. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan da geçen günlerde meslektaşı İbrahim Tatlıses gibi mal varlığıyla gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Duyumlara göre; Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.

İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklatan cinsten! Mal varlığı say say bitmedi: Filolar, oteller, kanallar, daireler, villalar...

Sayan'ın Londra ve Miami'de de evleri mevcut. Sanatçının aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.