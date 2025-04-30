İşte Benim Stilim’e Şevval Şahin’in kardeşi katıldı! Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında?

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceyda Şahin Ertan, ünlü manken Şevval Şahin'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Yarışmada stilini sergileyen Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte Ceyda Şahin Ertan'ın hayatı...
İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceyda Şahin Ertan, ünlü manken Şevval Şahin'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Yarışmada stilini sergileyen Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte Ceyda Şahin Ertan'ın hayatı...
CEYDA ŞAHİN ERTAN KİMDİR?
Bu hafta İşte Benim Stilim'e katılan Ceyda Şahin Ertan, 31 yaşında ve yıldır Londra'da yaşıyor.
Evli ve bir kız çocuğu annesi olan yarışmacı, eşini çocukluk yıllarında tanıdığını ve 15 yaşında yollarının kesiştiğini yarışmada ifade etti.
Geçmişte hostes olarak çalışan Ceyda Şahin Ertan, şu sıralar sosyal medyada içerik üreterek fenomenlik yapıyor.