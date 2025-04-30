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İşte Benim Stilim’e Şevval Şahin’in kardeşi katıldı! Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında?

Moda tutkunlarının takip ettiği İşte Benim Stilim yarışması, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni isimlerinden biri olan Ceyda Şahin Ertan sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:02
İşte Benim Stilim’e Şevval Şahin’in kardeşi katıldı! Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında?

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İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceyda Şahin Ertan, ünlü manken Şevval Şahin'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Yarışmada stilini sergileyen Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte Ceyda Şahin Ertan'ın hayatı...

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CEYDA ŞAHİN ERTAN KİMDİR?

Bu hafta İşte Benim Stilim'e katılan Ceyda Şahin Ertan, 31 yaşında ve yıldır Londra'da yaşıyor.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

Evli ve bir kız çocuğu annesi olan yarışmacı, eşini çocukluk yıllarında tanıdığını ve 15 yaşında yollarının kesiştiğini yarışmada ifade etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Geçmişte hostes olarak çalışan Ceyda Şahin Ertan, şu sıralar sosyal medyada içerik üreterek fenomenlik yapıyor.

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