İşte Benim Stilim’e Şevval Şahin’in kardeşi katıldı! Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceyda Şahin Ertan, ünlü manken Şevval Şahin'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Yarışmada stilini sergileyen Ceyda Şahin Ertan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. İşte Ceyda Şahin Ertan'ın hayatı...

(Kaynak: Sosyal Medya) CEYDA ŞAHİN ERTAN KİMDİR? Bu hafta İşte Benim Stilim'e katılan Ceyda Şahin Ertan, 31 yaşında ve yıldır Londra'da yaşıyor.