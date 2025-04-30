Engin Polat Tutuklandı mı? Dilan Polat’ın eşi hapse mi girecek! Cezası belli oldu

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İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat ailesini zincirleme vergi suçu işlemekten suçlu bularak her birine 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aynı dosyada yargılanan muhasebeci Ahmet Gün'e de 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak ceza kararı henüz kesinleşmediği için sanıklar, şimdilik tutuksuz kalmaya devam ediyor.

Fotoğraf: AA ❓ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI? Hayır, Engin Polat henüz tutuklanmadı. Mahkemede verilen ceza kararına rağmen, karar istinaf sürecine açık olduğundan dolayı sanıklar hakkında yakalama ya da tutuklama kararı çıkmadı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tutuksuz yargılanıyorlardı ve duruşmaya da katılmadılar.