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Engin Polat Tutuklandı mı? Dilan Polat'ın eşi hapse mi girecek! Cezası belli oldu

Lüks yaşam tarzları ve sosyal medyadaki gösterişli paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Engin Polat ile babası Sezgin Polat hakkında yürütülen vergi usulsüzlüğü davasında karar çıktı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:17 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:17
Engin Polat Tutuklandı mı? Dilan Polat’ın eşi hapse mi girecek! Cezası belli oldu

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İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat ailesini zincirleme vergi suçu işlemekten suçlu bularak her birine 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Aynı dosyada yargılanan muhasebeci Ahmet Gün'e de 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak ceza kararı henüz kesinleşmediği için sanıklar, şimdilik tutuksuz kalmaya devam ediyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

❓ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

Hayır, Engin Polat henüz tutuklanmadı. Mahkemede verilen ceza kararına rağmen, karar istinaf sürecine açık olduğundan dolayı sanıklar hakkında yakalama ya da tutuklama kararı çıkmadı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat, tutuksuz yargılanıyorlardı ve duruşmaya da katılmadılar.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Cezalar, istinaf ya da temyiz aşamasında kesinleşirse, sanıkların cezaevine girmesi söz konusu olabilecek. Bu nedenle Engin Polat hakkında verilen hapis cezası şimdilik kesin hüküm anlamına gelmiyor.

🔍 NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile birlikte lüks yaşamlarıyla gündem olan Engin Polat ve ailesi, sahte fatura, çift defter ve muhasebe hileleri iddialarıyla yargılanmıştı. Açılan davada savcılık, Engin Polat ve yakınları hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemişti.

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