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185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

Türkiye'nin ünlü DJ'lerinden Faruk Sabancı, verdiği radikal kararla sadece hayatını değil, bedenini de baştan yarattı. 2016 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından disiplinli bir diyet ve spor programına giren Sabancı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tam 100 kilo vererek 185 kilodan 85 kiloya indi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:24
185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

Ünlü DJ Faruk Sabancı, fazla kilolarına veda ederek bambaşka bir hayata adım attı. 2016 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından sıkı bir diyet ve spor programına giren Sabancı, yaklaşık 1.5 yılda tam 100 kilo verdi. Sabancı, yaşadığı büyük değişimi 2018 yılında sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Sabancı'nın kilo verme sürecini sizler için yeniden derledik. İşte detaylar...

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🔄 RADİKAL KARAR

Müzik dünyasının sevilen ismi Faruk Sabancı, 2016 yılında hayatını kökten değiştirecek bir karar alarak mide küçültme ameliyatı oldu. O dönem 185 kilo olan Sabancı, ameliyat sonrası doktorlarının tavsiyelerine sadık kalarak hem beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi hem de düzenli olarak spor yapmaya başladı.

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🧘 1,5 YILDA 100 KİLO

Sabancı, fiziksel değişimiyle birlikte psikolojik olarak da kendini yeniden keşfetti. 1,5 yıl içinde 100 kilo vererek 85 kiloya kadar düşen ünlü DJ, bu süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Zihinsel olarak da büyük bir dönüşüm yaşadım. Kilo vermek sadece fiziki bir süreç değil; kendinle yüzleştiğin, iradeni test ettiğin bir yolculuk."

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

📲 SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

2018 yılına gelindiğinde Faruk Sabancı, geçirdiği değişimi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Önceki ve sonraki hallerini karşılaştırmalı olarak yayınlayan Sabancı'nın paylaşımı, hem hayranlarından hem de sağlık uzmanlarından yoğun ilgi gördü.

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🍽️ FARUK SABANCI TARZI ZAYIFLAMA DİYETİ

💯 Ameliyat sonrası 1,5 yılda 100 kilo veren ünlü DJ'in ilham veren planı

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🌅 SABAH (08:00 - 09:00)

🥚 1 haşlanmış yumurta
🧀 1 dilim az yağlı beyaz peynir
🥒 3-4 dilim salatalık, 2-3 dilim domates
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
☕ Şekersiz yeşil çay veya bitki çayı

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🍎 ARA ÖĞÜN (10:30 - 11:00)

🍏 1 küçük elma
🌰 3 adet çiğ badem veya 2 ceviz

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🍗 ÖĞLE (12:30 - 13:30)

🍗 Izgara tavuk göğsü (80-100 g)
🥗 Bol yeşillikli zeytinyağsız salata
🍚 2 yemek kaşığı kinoa ya da bulgur
🥛 1 bardak ayran (tuzsuz, light)

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

☕ ARA ÖĞÜN (15:30 - 16:00)

🥛 1 bardak kefir veya probiyotik yoğurt
🍓 3-4 adet çilek veya 1 dilim ananas

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🍽️ AKŞAM (18:00 - 19:00)

🥩 1 porsiyon ızgara balık veya hindi eti
🥦 Haşlanmış brokoli, karnabahar ve havuç
🍋 Limonlu roka veya maydanoz salatası
💧 Bol su

185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

🌙 GECE (İSTEĞE BAĞLI - 21:00)

🌰 2 adet ceviz
🥄 1 tatlı kaşığı lor peyniri veya yoğurt

⚠️ UYARI:
Bu diyet listesi, DJ Faruk Sabancı'nın geçirdiği mide küçültme (bariatrik) ameliyatı sonrası uyguladığı sisteme benzer olacak şekilde örnek olarak hazırlanmıştır. Her bireyin metabolizması, sağlık durumu ve ihtiyaçları farklıdır. Özellikle mide ameliyatı geçiren kişilerin beslenme planları mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde belirlenmelidir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram