185 kilodan 85’e: Faruk Sabancı’nın 1,5 yılda kilo verme sırrı!

Ünlü DJ Faruk Sabancı, fazla kilolarına veda ederek bambaşka bir hayata adım attı. 2016 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından sıkı bir diyet ve spor programına giren Sabancı, yaklaşık 1.5 yılda tam 100 kilo verdi. Sabancı, yaşadığı büyük değişimi 2018 yılında sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Sabancı'nın kilo verme sürecini sizler için yeniden derledik. İşte detaylar...

🔄 RADİKAL KARAR Müzik dünyasının sevilen ismi Faruk Sabancı, 2016 yılında hayatını kökten değiştirecek bir karar alarak mide küçültme ameliyatı oldu. O dönem 185 kilo olan Sabancı, ameliyat sonrası doktorlarının tavsiyelerine sadık kalarak hem beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi hem de düzenli olarak spor yapmaya başladı.

🧘 1,5 YILDA 100 KİLO Sabancı, fiziksel değişimiyle birlikte psikolojik olarak da kendini yeniden keşfetti. 1,5 yıl içinde 100 kilo vererek 85 kiloya kadar düşen ünlü DJ, bu süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Zihinsel olarak da büyük bir dönüşüm yaşadım. Kilo vermek sadece fiziki bir süreç değil; kendinle yüzleştiğin, iradeni test ettiğin bir yolculuk."

📲 SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI 2018 yılına gelindiğinde Faruk Sabancı, geçirdiği değişimi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Önceki ve sonraki hallerini karşılaştırmalı olarak yayınlayan Sabancı'nın paylaşımı, hem hayranlarından hem de sağlık uzmanlarından yoğun ilgi gördü.