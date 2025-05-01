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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal’dan duygulandıran evlilik yıldönümü paylaşımı!

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Merhum sanatçının eşi Gül Sunal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Sunal’a olan özlemini sık sık dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Sunal, eşini evliliklerinin 50. yıl dönümünde andı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 08:47
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygulandıran evlilik yıldönümü paylaşımı!

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Merhum sanatçının eşi Gül Sunal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Sunal'a olan özlemini sık sık dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, bu kez eşini evliliklerinin 50. yıl dönümünde andı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gül Sunal, Kemal Sunal ile nikah günü çekilen fotoğrafını, Instagram hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sunal paylaşımına şu notu ekledi: "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu"

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