Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygulandıran evlilik yıldönümü paylaşımı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.
Merhum sanatçının eşi Gül Sunal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Sunal'a olan özlemini sık sık dile getirdi.
Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, bu kez eşini evliliklerinin 50. yıl dönümünde andı.
Gül Sunal, Kemal Sunal ile nikah günü çekilen fotoğrafını, Instagram hesabında yayınladı.
Sunal paylaşımına şu notu ekledi: "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu"