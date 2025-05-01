Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan duygulandıran evlilik yıldönümü paylaşımı!

Kaynak: Sosyal medya

Sunal paylaşımına şu notu ekledi: "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu"