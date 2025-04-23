Mahkeme Polat ailesinin araçlarının satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurdu!

Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları dün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. Ancak Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF, Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları dün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. Ancak Polat ailesinin avukatının yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL araçların bugün açık ihale yöntemiyle satılması bekleniyordu. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

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