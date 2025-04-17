Pelin Akil’e New York’ta ’James Bond’ sürprizi! O anları Buse Terim ölümsüzleştirdi!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da evlendi. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da evlendi. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Çift bu iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken Akil, şimdi ise bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, New York'a gitti. Tatilden peş peşe fotoğraflar yayımlayan Akil, New York'ta bir restoranda yemek yerken James Bond filmleriyle tanınan dünyaca ünlü yıldız Pierce Brosnan ile karşılaştı.
O anları ise Fatih Terim'in kızı Buse Terim ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabında yayınladı.
Buse Terim, fotoğrafa Pelin Akil'i de etiketleyerek "Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?" notunu düştü.
İşte o paylaşım...