Pelin Akil’e New York’ta ’James Bond’ sürprizi! O anları Buse Terim ölümsüzleştirdi!

Ünlü oyuncu Pelin Akil , meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da evlendi. 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi.

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Çift bu iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken Akil, şimdi ise bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.