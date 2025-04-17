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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna yakın arkadaşı Mert Alaş ile paylaştı!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna, Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aralarındaki yakın dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 11:10
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna yakın arkadaşı Mert Alaş ile paylaştı!

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66 yaşındaki ABD'li yıldız Madonna hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı geçen günlerde Elton John ile 11 yıllık küslüğünü bitirerek gündem olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Attığı her adımla dikkat çeken Madonna şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, 19,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte oldukları fotoğrafı yayımladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Madonna, Alaş ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aralarındaki yakın dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Madonna'nın Mert Alaş ile yaptığı o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Madonna, 65'inci yaşını Portekiz'in başkenti Lizbon'da kutlamıştı. Şarkıcıya, ailesi, arkadaşları ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş da eşlik etmişti.

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