Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna yakın arkadaşı Mert Alaş ile paylaştı!

66 yaşındaki ABD'li yıldız Madonna hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı geçen günlerde Elton John ile 11 yıllık küslüğünü bitirerek gündem olmuştu.
66 yaşındaki ABD'li yıldız Madonna hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı geçen günlerde Elton John ile 11 yıllık küslüğünü bitirerek gündem olmuştu.
Attığı her adımla dikkat çeken Madonna şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Ünlü şarkıcı, 19,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte oldukları fotoğrafı yayımladı.
Madonna, Alaş ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayarak aralarındaki yakın dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
Madonna, 65'inci yaşını Portekiz'in başkenti Lizbon'da kutlamıştı. Şarkıcıya, ailesi, arkadaşları ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş da eşlik etmişti.