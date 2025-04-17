Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında vefat etti.
Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında vefat etti.
Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi.
Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.
Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.