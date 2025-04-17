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Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

Ünlü şarkıcı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi.Taziyeleri kabul eden Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:55
Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

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Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tarkan'ın annesinin vefat haberini Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya'da aldığı ve İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu'na veda!

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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