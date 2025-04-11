Survivor Sahra Işık’tan hamilelik açıklaması! 10 kilo alan Sahra’nın karnı burnunda son haline bakın...

Kaynak: Sosyal medya Şimdilerde anne olmak için gün sayan ünlü isimden, hamilelik sürecine dair samimi bir açıklama geldi.

Kaynak: Sosyal medya Bu süreçte 10 kilo aldığını dile getiren Işık, şunları söyledi: "Hamilelik süreci beklediğimden iyi geçti çok şükür. Açıkçası her anne adayı gibi duygusal patlamalar yaşadım. Ama bu süreçte kendimi hasta gibi görmedim. Aksine bedenimde bir can taşımanın gururunu yaşayarak devam ettim.

Kaynak: Sosyal medya Bu dönemde mide yanmalarım aşırı arttı. Önerebileceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Doğuma kısa bir zaman kaldı bebeğimin en hızlı büyüdüğü en çok kilo alınan döneme girdim. Şu an +10 kilogram alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kilo olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması"

Kaynak: Sosyal medya Sahra Işık'ın karnı burnunda son hali de dikkat çekti.