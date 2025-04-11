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Survivor Sahra Işık’tan hamilelik açıklaması! 10 kilo alan Sahra’nın karnı burnunda son haline bakın...

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık Aybirdi, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlendi. Ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Sahra Işık, hamilelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. 10 kilo alan ünlü ismin karnı burnunda son hali de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:14
Survivor Sahra Işık’tan hamilelik açıklaması! 10 kilo alan Sahra’nın karnı burnunda son haline bakın...

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Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık, 2019 senesinde iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

''Bal gibi ana''

Bir dönem ilişkilerinde sorun yaşayan ancak sıkıntılı günleri geride bırakmayı başaran ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdilerde anne olmak için gün sayan ünlü isimden, hamilelik sürecine dair samimi bir açıklama geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu süreçte 10 kilo aldığını dile getiren Işık, şunları söyledi: "Hamilelik süreci beklediğimden iyi geçti çok şükür. Açıkçası her anne adayı gibi duygusal patlamalar yaşadım. Ama bu süreçte kendimi hasta gibi görmedim. Aksine bedenimde bir can taşımanın gururunu yaşayarak devam ettim.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu dönemde mide yanmalarım aşırı arttı. Önerebileceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Doğuma kısa bir zaman kaldı bebeğimin en hızlı büyüdüğü en çok kilo alınan döneme girdim. Şu an +10 kilogram alındı ama doğuma kadar bakalım kaç kilo olacağım. Kilo almayı asla dert etmiyorum. Önemli olan tek şey bebeğimin sağlıklı doğması"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sahra Işık'ın karnı burnunda son hali de dikkat çekti.

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