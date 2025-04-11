Berdan Mardini’nin nikahlı eşi Dilara Talay kimdir? Dilara Talay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Dilara Talay 'ın yaşının 29-30 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Dilara Talay 2 yıldır birliktelik yaşadığı şarkıcı Berdan Mardini ile aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Dilara Talay sevgilisi var mı, evli mi?

(Sosyal medya)

Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır. 2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir.