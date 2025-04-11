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Berdan Mardini'nin nikahlı eşi Dilara Talay kimdir? Dilara Talay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Dilara Talay sosyal medyada araştırılan ve merak edilen isimlerden biri. Genç isim aynı zamanda müzisyen Berdan Mardini ile olan ilişkisiyle gündeme geldi. Peki Dilara Talay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar…

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:38
Berdan Mardini’nin nikahlı eşi Dilara Talay kimdir? Dilara Talay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Sosyal medyada merak edilen isimlerden biri olan Dilara Talay'ın biyografisi araştıırlıyor. Genç isim aynı zamanda müzisyen Berdan Mardini ile olan ilişkisiyle gündeme geldi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Dilara Talay kimdir?

Berdan Mardini ile evliliğiyle gündeme gelen Dilara Talay, kamuoyunun yakından tanımaya başladığı bir isim haline geldi. Talay'ın Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğu biliniyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Dilara Talay mesleği nedir?

Talay'ın üniversite eğitimini tamamladıktan sonra eğitim danışmanlığı alanında görev aldığı ve bu alanda bireysel çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Dilara Talay kaç yaşında?

Kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Dilara Talay'ın yaşının 29-30 civarında olduğu tahmin ediliyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Dilara Talay sevgilisi var mı, evli mi?

Dilara Talay 2 yıldır birliktelik yaşadığı şarkıcı Berdan Mardini ile aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır. 2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir.

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