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Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk mı yaşıyor? Meğer Alp Dağları'nda...

Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir hakkında atılan bir iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre; Hande Doğandemir gönlünü meslektaşı Yusuf Çim’e kaptırdı. Peki sürpriz aşk nasıl başladı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:10
Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk mı yaşıyor? Meğer Alp Dağları’nda...

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Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu son olarak hakkında ortaya atılan bir iddia ile gündeme geldi. 2024'ün sonunda bir davet için Alp Dağları'na giden Doğandemir'in burada Yusuf Çin ile tanıştığı öne sürüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Alp Dağları'ndaki davette tanışan ikilinin İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. İddiaya göre; ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak henüz Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Bir davet için Alp Dağları'na giden Hande Doğandemir, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Doğandemir paylaşımına "Olabilecek en tatlı ekiple Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Karelerinde birçok arkadaşının yanı sıra meslektaşı Yusuf Çim'e de yer vermişti.

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