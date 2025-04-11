Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk mı yaşıyor? Meğer Alp Dağları’nda...

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Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu son olarak hakkında ortaya atılan bir iddia ile gündeme geldi. 2024'ün sonunda bir davet için Alp Dağları'na giden Doğandemir'in burada Yusuf Çin ile tanıştığı öne sürüldü.