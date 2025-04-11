Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk mı yaşıyor? Meğer Alp Dağları’nda...

Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüzleşme, Annemizi Saklarken, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde yer alan Hande Doğandemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu son olarak hakkında ortaya atılan bir iddia ile gündeme geldi. 2024'ün sonunda bir davet için Alp Dağları'na giden Doğandemir'in burada Yusuf Çin ile tanıştığı öne sürüldü.
Alp Dağları'ndaki davette tanışan ikilinin İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. İddiaya göre; ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Ancak henüz Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Bir davet için Alp Dağları'na giden Hande Doğandemir, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapmıştı.
Doğandemir paylaşımına "Olabilecek en tatlı ekiple Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşmüştü.
Karelerinde birçok arkadaşının yanı sıra meslektaşı Yusuf Çim'e de yer vermişti.