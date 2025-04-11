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Aleyna Kalaycıoğlu “Gerçek dost” deyip yayınladı! Bakın hangi Survivor yarışmacılarını paylaştı

Survivor adlı yarışmayla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra şarkıcılığa soyundu ve hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kalaycıoğlu, konserine gelen eski Survivor yarışmacılarının verdiği pozu Instagram sayfasında “Gerçek dost” notuyla yayınladı. Paylaşımı görenler “Yarışma bitti, dostluk bitmedi” yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:51
Aleyna Kalaycıoğlu Gerçek dost deyip yayınladı! Bakın hangi Survivor yarışmacılarını paylaştı

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Survivor'a katıldığı döneme damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra şarkıcılık kariyerine adım attı. Ünlü isim, hem şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, Instagram'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu dün akşam yeniden sahneye çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kalaycıoğlu'nu iki isim yalnız bırakmadı. O isimlerden biri Sercan Yıldırım diğeri Kardeniz Kılıç'tı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu anları hesabından paylaşan Kalaycıoğlu, "Gerçek dost" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Paylaşımı görenler "Yarışma bitti, dostluk bitmedi" yorumunda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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