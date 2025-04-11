Aleyna Kalaycıoğlu “Gerçek dost” deyip yayınladı! Bakın hangi Survivor yarışmacılarını paylaştı

Survivor'a katıldığı döneme damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra şarkıcılık kariyerine adım attı. Ünlü isim, hem şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Survivor'a katıldığı döneme damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra şarkıcılık kariyerine adım attı. Ünlü isim, hem şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen isim, Instagram'dan yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu dün akşam yeniden sahneye çıktı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Kalaycıoğlu'nu iki isim yalnız bırakmadı. O isimlerden biri Sercan Yıldırım diğeri Kardeniz Kılıç'tı.
Bu anları hesabından paylaşan Kalaycıoğlu, "Gerçek dost" notunu düşmeyi ihmal etmedi. Paylaşımı görenler "Yarışma bitti, dostluk bitmedi" yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım...