Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile evliliğini 2021 yılında sonlandıran Berdan Mardini, 2 sene önce kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.
Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"
Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz.
Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre Berdan Mardini, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" diyerek espri yaptı.