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Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde 2021 yılında boşanan Berdan Mardini, iki yıl önce kendisinde yaşça küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Berdan Mardini ile Dilara Talay sessiz sedasız evlendi. İşte nikahtan ilk kare...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 08:55
Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile evliliğini 2021 yılında sonlandıran Berdan Mardini, 2 sene önce kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre Berdan Mardini, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" diyerek espri yaptı.

Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İşte Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın nikahından ilk kare...