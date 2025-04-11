Berdan Mardini 2 yıllık sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile evliliğini 2021 yılında sonlandıran Berdan Mardini, 2 sene önce kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.

Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz.