Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bakın oğullarına hangi ismi verdi! Dedesinin adını taşıyacak...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra ise bebek müjdesi verdi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra ise bebek müjdesi verdi.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlilerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurdu.
Oyuncu çift, geçen günlerde bebeklerine kavuştu. Pınar Deniz, Maslak'taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeklerine verdiği isim de ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.
"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"
Öte yandan Pınar Deniz hamilelik sürecinde yaşadıklarını "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" diye anlatmıştı.