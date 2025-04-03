Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bakın oğullarına hangi ismi verdi! Dedesinin adını taşıyacak...

Kaynak: Sosyal medya İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeklerine verdiği isim de ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Hürriyet'in haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.

Kaynak: Sosyal medya "KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR" Öte yandan Pınar Deniz hamilelik sürecinde yaşadıklarını "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" diye anlatmıştı.