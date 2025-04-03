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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bakın oğullarına hangi ismi verdi! Dedesinin adını taşıyacak...

Eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan geçen gün müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftin bebeklerine verdiği isim ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:30
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bakın oğullarına hangi ismi verdi! Dedesinin adını taşıyacak...

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra ise bebek müjdesi verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlilerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu çift, geçen günlerde bebeklerine kavuştu. Pınar Deniz, Maslak'taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebeklerine verdiği isim de ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hürriyet'in haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi. Minik Fikret Hakan, dedesinin adını taşıyacak çünkü Kaan Yıldırım'ın babasının adı Hakan.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR"

Öte yandan Pınar Deniz hamilelik sürecinde yaşadıklarını "Bende aşerme olmadı. Zor ilk üç ay geçirdim, biraz bulantılı. Sevgili annelere hak veriyorum. Kaan daha çok aşeriyor bence" diye anlatmıştı.

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