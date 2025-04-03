50 yıllık aşk! Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’ndan Türker İnanoğlu’nu paylaşımı!

Bubikoğlu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile hayatını birleştirdi ve 50 yıl aynı yastığa baş koydu.

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"50 YILLIK DANS"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından eşi ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.