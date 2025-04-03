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50 yıllık aşk! Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’ndan Türker İnanoğlu’nu paylaşımı!

Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, hem performansı hem güzelliğiyle bir döneme damga vurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Bubikoğlu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile hayatını birleştirdi ve 50 yıl aynı yastığa baş koydu. İnanoğlu, geçen yıl yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrıldı. Bubikoğlu ise yarım asrı devirdiği eşini ölüm yıldönümünde andı. İşte Gülşen Bubikoğlu’nun Türker İnanoğlu paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:00
50 yıllık aşk! Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’ndan Türker İnanoğlu’nu paylaşımı!

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Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Başrolünde yer aldığı filmlerle büyük gişe başarılarına imza atan Yeşilçam yıldızı, oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekici oldu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Bubikoğlu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile hayatını birleştirdi ve 50 yıl aynı yastığa baş koydu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Türk sinemasının duayen ismi İnanoğlu, geçen yıl yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrıldı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI

Bubikoğlu, 2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden 50 yıllık eşini ölüm yıldönümünde andı. 70 yaşındaki Bubikoğlu, İnanoğlu'nun vefatının birinci yıl dönümünde "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" notuyla paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Türker İnanoğlu'nun fotoğrafını sayfasında yayınlayan Yeşilçam yıldızının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"50 YILLIK DANS"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından eşi ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.

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