50 yıllık aşk! Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’ndan Türker İnanoğlu’nu paylaşımı!

Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı.
Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı.
Başrolünde yer aldığı filmlerle büyük gişe başarılarına imza atan Yeşilçam yıldızı, oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.
Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriye gibi filmlerde rol alan Bubikoğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekici oldu.
Bubikoğlu, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu ile hayatını birleştirdi ve 50 yıl aynı yastığa baş koydu.
Türk sinemasının duayen ismi İnanoğlu, geçen yıl yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrıldı.
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI
Bubikoğlu, 2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden 50 yıllık eşini ölüm yıldönümünde andı. 70 yaşındaki Bubikoğlu, İnanoğlu'nun vefatının birinci yıl dönümünde "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" notuyla paylaşım yaptı.
Türker İnanoğlu'nun fotoğrafını sayfasında yayınlayan Yeşilçam yıldızının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
"50 YILLIK DANS"
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından eşi ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.