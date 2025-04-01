Nefise Karatay’dan duygulandıran açıklama! “Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz”

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girdi. Karatay, 2015 yılında bu evlilikten dünyaya gelen kızı Maya'yı kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı.
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girdi. Karatay, 2015 yılında bu evlilikten dünyaya gelen kızı Maya'yı kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı.
Kızı Maya ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu.
Karatay, "Çocukluğumun yarısı babam, yarısı annem. Ben yarısını babacığımla gömdüm. Yarısı anneciğimle yaşıyor" dedi.
Katıldığı bir programda ailesine olan bağlılığını gözler önüne seren Karatay, şu ifadeleri kullandı: "Anneniz babanız olduğu sürece çocuksunuz, kaç yaşında olursanız olun. Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz. O yüzden çocukluğumu hâlâ yaşayabildiğim için çok şanslıyım"
Karatay, "Babam vefat ettikten sonra annemin üzerine daha da titrer oldum. Ona çok iyi bakmalıyım, daha uzun bir süre bizimle olmalı diye' daha çok üzerine titremeye başladım" ifadelerini kullandı.