Nefise Karatay’dan duygulandıran açıklama! “Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz”

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Katıldığı bir programda ailesine olan bağlılığını gözler önüne seren Karatay, şu ifadeleri kullandı: "Anneniz babanız olduğu sürece çocuksunuz, kaç yaşında olursanız olun. Onları kaybettiğiniz an çocukluğunuzu da kaybediyorsunuz. O yüzden çocukluğumu hâlâ yaşayabildiğim için çok şanslıyım"