Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy gözyaşlarına hakim olamadı: “Sıra bende”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.
Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın "Cerrahpaşa" şarkısını okudu.
Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Diva'nın sözleri sevenlerini endişelendirirken, izleyiciler de duygu dolu anlar yaşandı.