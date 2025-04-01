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Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy gözyaşlarına hakim olamadı: “Sıra bende”

Kuzey Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Volkan Konak’ın şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Ferman Toprak ile sahnede "Cerrahpaşa" şarkısını okuyan Diva, “Sıra bende” dedi.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:00
Volkan Konak’ın şarkısını seslendiren Bülent Ersoy gözyaşlarına hakim olamadı: Sıra bende

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak'ı andı.

Bülent Ersoy gözyaşlarına hakim olamadı

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kıbrıs'ta sahne alan Bülent Ersoy, Ferman Toprak ile beraber 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın "Cerrahpaşa" şarkısını okudu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gözyaşlarına hakim olamayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Diva'nın sözleri sevenlerini endişelendirirken, izleyiciler de duygu dolu anlar yaşandı.

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