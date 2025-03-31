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Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunuyor! "Kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı..."

Sanat dünyasının sevilen ismi Volkan Konak, ani vefatıyla hayranlarını ve sevenlerini yasa boğdu. 58 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ailesi, sosyal medyada yapılan olumsuz ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 00:47 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 00:47
Volkan Konak’ın ailesi suç duyurusunda bulunuyor! Kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi.

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Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulandı. Hastaneye saat 00.17'de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüm haberini alan sanatçının yakın dostu Hakan Altun, Sibel Can, Koray Avcı ve Serkan Kaya da hastaneye giderek sevenlerine destek oldu.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Konak'ın ailesi, sanatçı hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti: "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

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