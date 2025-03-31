Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunuyor! "Kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak 'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi.

Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulandı. Hastaneye saat 00.17'de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüm haberini alan sanatçının yakın dostu Hakan Altun, Sibel Can, Koray Avcı ve Serkan Kaya da hastaneye giderek sevenlerine destek oldu.