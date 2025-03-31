20 senelik acı tesadüf! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a müdahalede bulunan doktor yıllar öncesini anlattı

Seslendirdiği şarkılara güçlü yorumuyla bilinen "Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
BİR ANDA SAHNEDE FENALAŞTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak'la ilgili Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Mart 2025 tarihinde saat 23.23'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla sanatçının konser verdiği otele yönlendirildi.
40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI
Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı (CPR-kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulanırken, sanatçı daha sonra entübe edilerek saat 00.10'da hastaneye sevk edildi.
HASTANEYE HAYATINI KAYBETMİŞ OLARAK GİRİŞ YAPMIŞ
Hastaneye saat 00.17'de "Ex duhul" (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.
CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Konak'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak için başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada yapılan ön otopsiden sonra Konak'ın cenazesi, tabuta konularak cenaze nakil aracı ile Ercan Havalimanı'na götürüldü.
20 SENELİK ACI TESADÜF
Volkan Konak'ın acı haberi henüz daha taze iken yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Volkan Konak'a müdahalede bulunan doktor acı gerçeği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Doktor Ahmet Görkem Yasak paylaşımında, "20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Bir diğer paylaşımında ise, "Yarım saat sonra kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı..." dedi.
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler'de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.
Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturan Konak ikinci albümü Efulim' i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü çıkardı.
2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümünü piyasaya sürdü.
Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu. Ünlü sanatçı Selma Konak ile evliydi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.