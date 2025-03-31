20 senelik acı tesadüf! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’a müdahalede bulunan doktor yıllar öncesini anlattı

20 SENELİK ACI TESADÜF Volkan Konak'ın acı haberi henüz daha taze iken yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Volkan Konak'a müdahalede bulunan doktor acı gerçeği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Doktor Ahmet Görkem Yasak paylaşımında, "20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise, "Yarım saat sonra kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı..." dedi.

VOLKAN KONAK KİMDİR? Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler'de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı. Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturan Konak ikinci albümü Efulim' i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.