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Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

90'lı yılların çocuk oyuncusu Ecem Kanun, henüz 7 yaşındayken şöhreti yakaladı. Can Ayşecik dizisi ile hafızalara kazınan Kanun, oyunculuk performansı ve sevimli halleriyle kısa sürede kendini geniş kitlelere sevdirdi. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşan sürdüren Kanun, yıllar sonra gündem oldu. Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki Kanun'un eşi ve çocuğu ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:15
Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

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90'lı yıllarda yayınlanan Can Ayşecik dizisinin minik yıldızı Ecem Kanun, henüz 7 yaşındayken adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Kanun, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdiler 33 yaşında olan Kanun'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirirken Kanun'un ailesiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ecem Kanun'u tanımakta zorlanarak "Çok değişmişsin" yorumunda bulundu.

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

İşte Ecem Kanun başta olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Hazal Şenel

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Onur Sarıkaya

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Önder Tekin

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Furkan Kızılay

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Gökçe Bilgebay

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

ECEM KANUN

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Henna Bülbül

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Efe Koçyiğit

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Birsu Demir

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Elif Ceren Balıkçı

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Çağla Şimşek

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Küçük İbo

Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

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Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...