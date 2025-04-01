Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Kanun, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdiler 33 yaşında olan Kanun'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirirken Kanun'un ailesiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.