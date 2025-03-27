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10 ay önce baba olan Berk Oktay’ın kızından tek bir isteği var! “Karışmayacağım diye söz vermiştim...”

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Eylül 2022'de meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine girdi. Oyuncu çift, 21 Mayıs'ta Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bebeklerini gözlerden uzak büyüten ikiliden Berk Oktay, babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu. “Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim” diyen Berk Oktay, kızından istediği tek şeyi de açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 09:49
10 ay önce baba olan Berk Oktay’ın kızından tek bir isteği var! Karışmayacağım diye söz vermiştim...

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Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeklerini gözlerden uzak büyüten ikiliden Berk Oktay, babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Cadde'de yer alan habere göre; Berk Oktay "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Öte yandan ünlü oyuncu "Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

20 KİLONUN ÇOĞUNU VERDİ

İstanbul'da bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Oktay, pehlivanı canlandırdığı 'Harman Yeri' dizisi için aldığı 20 kilonun çoğunu verdiğini söyledi.

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