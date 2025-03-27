10 ay önce baba olan Berk Oktay’ın kızından tek bir isteği var! “Karışmayacağım diye söz vermiştim...”

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy¸ 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.
Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi geldi. Ünlü çiftin bu evlilikten Mira Milena adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.
Bebeklerini gözlerden uzak büyüten ikiliden Berk Oktay, babalık üzerine samimi açıklamalarda bulundu.
Cadde'de yer alan habere göre; Berk Oktay "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum" dedi.
Öte yandan ünlü oyuncu "Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım" ifadelerini kullandı.
20 KİLONUN ÇOĞUNU VERDİ
İstanbul'da bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Oktay, pehlivanı canlandırdığı 'Harman Yeri' dizisi için aldığı 20 kilonun çoğunu verdiğini söyledi.