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İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya'daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen günlerde 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem olan ünlü isim, bu kez oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şener, oğlunun doğum günü için İspanya'ya giderek sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu. Şener, "İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam" ifadelerini kullanırken Ömer Kutluay'ın son haline yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 09:19 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 09:33
İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

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1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü modelin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

2015'ta Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Geçen günlerde 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem olan ünlü isim, bu kez oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Ünlü manken, babasının izinden giderek Real Madrid'in basketbol altyapısına transfer olan oğlunun 16'ncı yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Soluğu İspanya'da oğlunun yanında alan Şener, Ömer Kutluay'ın bebeklikten günümüze fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun Ömer'im. Bugün koşarak sana geldim.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle"

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Ömer Kutluay'ın son haline yorum yağdı.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş" ifadelerini kullanırken bir başkası "Aynı babası" dedi.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

İşte Ömer Kutluay'ın son hali...

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

"KÜLLİYEN YALAN"

Öte yandan Demet Şener, Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

"Acaba mı" deyip dün Demet Şener'i aradım. İstanbul Havalimanı'nda yakaladığım Demet Hanım, "Bu dedikodular nereden ve niçin çıkıyor bilmiyorum ama külliyen yalan. Her şey aynı güzellikte devam ediyor" dedi.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Dedikoduculara duyurulur... Bu arada Demet Hanım ile nereye gittiğini de konuştuk. Real Madrid takımında basketbol oynayan oğlu Ömer'e sürpriz yapmak için Madrid'e gittiğini söyledi.

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Bugün Ömer'in doğum günüymüş, doğum gününü kutlayıp cuma günü de İstanbul'a dönecekmiş. Ömer'e de nice mutlu ve başarılı yıllar diliyorum"

İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

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