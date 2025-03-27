İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş" ifadelerini kullanırken bir başkası "Aynı babası" dedi.

İşte Ömer Kutluay'ın son hali...

"KÜLLİYEN YALAN" Öte yandan Demet Şener, Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar.

Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.