İbrahim Kutluay’ın kopyası! Demet Şener soluğu İspanya’daki oğlunun yanında aldı! Ömer’in son halini gören: Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü modelin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü modelin bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.
2015'ta Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Geçen günlerde 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündem olan ünlü isim, bu kez oğlunun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü manken, babasının izinden giderek Real Madrid'in basketbol altyapısına transfer olan oğlunun 16'ncı yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.
Soluğu İspanya'da oğlunun yanında alan Şener, Ömer Kutluay'ın bebeklikten günümüze fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun Ömer'im. Bugün koşarak sana geldim.
İlk defa doğum gününde ayrı olacağımızı düşünürken sana bu sürprizi yapmış olmanın mutluluğunu anlatamam. Seni çok çok çok seviyorum.
Bu yaşında harika şeyler başardın, kendinle gurur duy. Yolun başarılarla dolu olsun, hep yanındayım, tüm kalbimle"
Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Ömer Kutluay'ın son haline yorum yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne yakışıklı bir delikanlı olmuş" ifadelerini kullanırken bir başkası "Aynı babası" dedi.
İşte Ömer Kutluay'ın son hali...
"KÜLLİYEN YALAN"
Öte yandan Demet Şener, Tolga Arman ile ayrıldığı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Mutlu mesut giden aşklar, her zaman birilerini rahatsız eder ve o yüzden de sık sık 'ayrılık' dedikoduları çıkarırlar.
Gerçi zaman zaman bu dedikoduların doğru çıktığı da olur. Son günlerde de Demet Şener ile Tolga Arman'ın yaklaşık dört yıldır süren aşklarının bittiği dedikoduları ortada dolaşıyordu.
"Acaba mı" deyip dün Demet Şener'i aradım. İstanbul Havalimanı'nda yakaladığım Demet Hanım, "Bu dedikodular nereden ve niçin çıkıyor bilmiyorum ama külliyen yalan. Her şey aynı güzellikte devam ediyor" dedi.
Dedikoduculara duyurulur... Bu arada Demet Hanım ile nereye gittiğini de konuştuk. Real Madrid takımında basketbol oynayan oğlu Ömer'e sürpriz yapmak için Madrid'e gittiğini söyledi.
Bugün Ömer'in doğum günüymüş, doğum gününü kutlayıp cuma günü de İstanbul'a dönecekmiş. Ömer'e de nice mutlu ve başarılı yıllar diliyorum"