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Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

ATV'de yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını açıklamıştı. Bir süredir meme ve rahim kanseriyle mücadele eden ve yoğun bir tedavi sürecinden geçen ünlü isimden müjdeli haber geldi. Nursel Ergin kanseri yendi. Ünlü sunucu müjdeli haberi sosyal medya üzerinden bakın nasıl duyurdu.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:04
Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

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Sunucu Nursel Ergin, geçen aylarda önce rahim, ardından ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Yoğun bir tedavi sürecinden geçen ünlü isimden müjdeli haber geldi.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

44 yaşındaki Nursel Ergin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini açıkladı.

Nursel Ergin'den müjdeli haber!

Hastaneden paylaşım yapan Ergin, tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayarak doktorlarına tek tek teşekkür etti.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

Ergin, "Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!" ifadelerini kullandı.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

İşte Nursel Ergin'in o paylaşımı...

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

"O SONUCU BEKLEMEK ÇOK KÖTÜ BİR HİS"

Bir süredir kanserle mücadele eden Nursel Ergin, "Doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi" diyerek yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his... Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor"

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

"KENDİNİZİ SEVMEKTEN VAZGEÇMEYİN"

Ünlü sunucu, konuşmasını şöyle sürdürmüştü: "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde...

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu"

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

"ŞU AN 42 KİLOYUM''

Ergin açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti: "Ben 'bundan ne öğrenmeliyim' diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum. Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki...

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, 'nasıl iyi anne olurum' hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim"

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

"SAÇIMI İLK KAZIDIĞIMDA UTANDIM"

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir tek sağlığımla ilgili sınanmamıştım. Şükürler olsun Allah'a beni hep doğruya, güzele yönlendiriyor. Saçımı ilk kazıdığımda hiç kimseye göstermedim, utandım ama sonra yeniden doğuyormuşum gibi kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve o çocuğun annesi bendim.

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

İlk başlarda birilerini suçladım bunu yapmak en kolayı, zor olanı seçin ve kendinizi sorgulayın. Üç yıl boyunca her gün işe giderken ağlıyordum ben aynı zamanda evliliğim çatırdadı. O kadar gözüm hiçbir şey görmüyordum ki herkesle ilişkim bozuldu. Sadece köpeğimin iyi geldiğini düşündüm, Allah'a sığındım"

Mutfak Bahane’nin yıldızı Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanseri yendi! Böyle duyurdu

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