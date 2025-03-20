Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! "Göründüğü gibi değilmiş"

Deliha filminde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.
Deliha filminde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.
Ünlü çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine hayatları merak edilip araştırılan Gupse Özay ile eşi Barış Arduç'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti.
Gupse Özay'ın Barış Arduç'tan büyük olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.
İşte Gupse Özay ile Barış Arduç başta olmak üzere ünlü çiftlerin yaşları...
Hazal Kaya - 1 Ekim 1990 (34 yaşında)
Ali Atay - 20 Nisan 1976 (48 yaşında)
Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994 (30 yaşında)
Cedi Osman - 8 Nisan 1995 (29 yaşında)
Alper Kul - 5 Aralık 1975 (49 yaşında)
Aylin Kontente - 30 Haziran 1982 (42 yaşında)
Sinem Kobal - 14 Ağustos 1987 (37 yaşında)
Kenan İmirzalıoğlu - 18 Haziran 1974 (50 yaşında)
Bergüzar Korel - 27 Ağustos 1982 (42 yaşında)
Halit Ergenç - 30 Nisan 1970 (54 yaşında)
Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986 (38 yaşında)
Burak Özçivit - 24 Aralık 1984 (40 yaşında)
Neslihan Atagül - 20 Ağustos 1992 (32 yaşında)
Kadir Doğulu - 19 Nisan 1982 (42 yaşında)
BARIŞ ARDUÇ -9 EKİM 1987 (37 YAŞINDA)
GUPSE ÖZAY - 30 TEMMUZ 1984 (40 YAŞINDA)
Eda Ece - 20 Haziran 1990 (34 yaşında)
Buğrahan Tuncer - 23 Mart 1993 (31 yaşında)
Pelin Akil - 17 Nisan 1986 (38 yaşında)
Anıl Altan - 29 Mayıs 1990 (34 yaşında)
Pınar Altuğ - 2 Eylül 1974 (50 yaşında)
Yağmur Atacan - 19 Mayıs 1983 (41 yaşında)
Başak Dizer 13 Nisan 1977 (47 yaşında)
Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983 (41 yaşında)