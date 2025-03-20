SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! "Göründüğü gibi değilmiş"

Gupse Özay, Deliha filminde birlikte rol aldığı Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan ünlü çift, Deliha'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatları merak edilip araştırılan Gupse Özay ile eşi Barış Arduç'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 13:56 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 13:56
Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Deliha filminde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Ünlü çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Bunun üzerine hayatları merak edilip araştırılan Gupse Özay ile eşi Barış Arduç'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Gupse Özay'ın Barış Arduç'tan büyük olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

İşte Gupse Özay ile Barış Arduç başta olmak üzere ünlü çiftlerin yaşları...

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Hazal Kaya - 1 Ekim 1990 (34 yaşında)

Ali Atay - 20 Nisan 1976 (48 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994 (30 yaşında)

Cedi Osman - 8 Nisan 1995 (29 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Alper Kul - 5 Aralık 1975 (49 yaşında)

Aylin Kontente - 30 Haziran 1982 (42 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Sinem Kobal - 14 Ağustos 1987 (37 yaşında)

Kenan İmirzalıoğlu - 18 Haziran 1974 (50 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Bergüzar Korel - 27 Ağustos 1982 (42 yaşında)

Halit Ergenç - 30 Nisan 1970 (54 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986 (38 yaşında)

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984 (40 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Neslihan Atagül - 20 Ağustos 1992 (32 yaşında)

Kadir Doğulu - 19 Nisan 1982 (42 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

BARIŞ ARDUÇ -9 EKİM 1987 (37 YAŞINDA)

GUPSE ÖZAY - 30 TEMMUZ 1984 (40 YAŞINDA)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Eda Ece - 20 Haziran 1990 (34 yaşında)

Buğrahan Tuncer - 23 Mart 1993 (31 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Pelin Akil - 17 Nisan 1986 (38 yaşında)

Anıl Altan - 29 Mayıs 1990 (34 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Pınar Altuğ - 2 Eylül 1974 (50 yaşında)

Yağmur Atacan - 19 Mayıs 1983 (41 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Başak Dizer 13 Nisan 1977 (47 yaşında)

Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim 1983 (41 yaşında)

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! Göründüğü gibi değilmiş

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gündem İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Uzun namlulu tüfekler
Casper
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçiyordu! Kim bu Serdar Haydanlı? Projeleri mercek altına alındı
Trump resmen imzayı atıyor: ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor
MSB’den PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısı hakkında açıklama: Silah teslim için kongre tarihini bir an önce açıklayın
Aslı Baykal CHP’ye sert daldı! İmamoğlu’nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi! Goldman Sachs’tan dikkat çeken çıkış
TAKVİM foyasını çıkardı! İBB’deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: Dört nala kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi
CIA sırları 60 bin sayfalık belgede açığa çıktı! Kennedy dosyasında Sovyetler’den Küba’ya karanlık işler
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal | Tel Aviv’e Husi atak
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...