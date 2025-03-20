Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile eşi Barış Arduç’un arasındaki yaş farkını duyan şaşkın! "Göründüğü gibi değilmiş"

Bunun üzerine hayatları merak edilip araştırılan Gupse Özay ile eşi Barış Arduç 'un arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

Gupse Özay'ın Barış Arduç'tan büyük olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.