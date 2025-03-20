SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Müjgan adında bir kızı olan Ayşecan Tatari, doğum gününde yaptığı paylaşımla boşanma iddialarını doğrulamıştı. Tatari'nin kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan, kızının biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli'nin evleri ayırdıklarını söyleyen ünlü oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 13:20 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 13:20
Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çocuklar Duymasın dizisinden canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Bu evlilikten Müjgan adında bir kızları olan ünlü çift, geçen günlerde boşanma haberleriyle gündem oldu.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Edip Tepeli ile 8 yıllık evliliği biten Ayşecan Tatari boşanma haberlerini doğum günü pozuyla doğruladı. Tepeli ve kızı Müjgan'la doğum gününde verdiği bir pozu yayınlayan Tatari, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutlayan Tatari, şu ifadeleri kullandı: "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

ALİYE UZUNATAĞAN'DAN AÇIKLAMA

Tatari'nin kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan, kızının biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncu "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar" dedi.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

EVLERİ AYIRDILAR

Aliye Uzunatağan "Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullandı.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Ünlü oyuncuya, "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" sorusu da yöneltildi.

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Uzunatağan, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi"

Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gündem İBB’deki yolsuzluk ve terör operasyonu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Uzun namlulu tüfekler
Casper
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçiyordu! Kim bu Serdar Haydanlı? Projeleri mercek altına alındı
Trump resmen imzayı atıyor: ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor
MSB’den PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısı hakkında açıklama: Silah teslim için kongre tarihini bir an önce açıklayın
Aslı Baykal CHP’ye sert daldı! İmamoğlu’nun usulsüzlüklerine sahip çıkmayın uyarısı: SHP, İSKİ ve Türkbank skandalını hatırlattı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi! Goldman Sachs’tan dikkat çeken çıkış
TAKVİM foyasını çıkardı! İBB’deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: Dört nala kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi
CIA sırları 60 bin sayfalık belgede açığa çıktı! Kennedy dosyasında Sovyetler’den Küba’ya karanlık işler
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal | Tel Aviv’e Husi atak
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...