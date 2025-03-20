Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

Çocuklar Duymasın dizisinden canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.
Çocuklar Duymasın dizisinden canlandırdığı Duygu karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Müjgan adında bir kızları olan ünlü çift, geçen günlerde boşanma haberleriyle gündem oldu.
Edip Tepeli ile 8 yıllık evliliği biten Ayşecan Tatari boşanma haberlerini doğum günü pozuyla doğruladı. Tepeli ve kızı Müjgan'la doğum gününde verdiği bir pozu yayınlayan Tatari, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.
36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutlayan Tatari, şu ifadeleri kullandı: "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.
Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"
ALİYE UZUNATAĞAN'DAN AÇIKLAMA
Tatari'nin kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan, kızının biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncu "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar" dedi.
EVLERİ AYIRDILAR
Aliye Uzunatağan "Yalnızca evleri ayırdılar. Kızım bende kalmıyor. Edip ise kızıma yakın bir ev tuttu" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncuya, "Siz bu duruma üzüldünüz mü?" sorusu da yöneltildi.
Uzunatağan, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Yok. Çok üzülmedim. Torunum üzülseydi üzülürdüm o da kabul etti. Çocukların hepsi iyi"