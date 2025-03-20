Aliye Uzunatağan kızı Ayşecan Tatari ile damadı Edip Tepeli’nin ayrılık kararı hakkında konuştu: Çok üzülmedim!

36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutlayan Tatari, şu ifadeleri kullandı: "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

ALİYE UZUNATAĞAN'DAN AÇIKLAMA Tatari'nin kendisi gibi oyuncu olan annesi Aliye Uzunatağan, kızının biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; ünlü oyuncu "Evleri ayırdılar ama çok şeker aileler. Birlikte keyifli ve çok dostlar. Birlikte iş üretiyorlar" dedi.