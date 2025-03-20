Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Kaynak: Sosyal medya SUSKUNLUĞUNU BOZDU! "Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor?" sorusu yanıt ararken suskunluğunu ilk bozan sosyal medya fenomeni oldu.

Kaynak: Sosyal medya Instagram'da yaklaşık 305 bin takipçisi bulunan Duygu German, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum.

Kaynak: Sosyal medya İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım.Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum"