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Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Oyuncu Devrim Özkan ile ayrıldıktan sonra Galatasaraylı Lucas Torreira’nın adı sosyal medya fenomeni Duygu German ile aşk dedikodularına karışmıştı. “Aşk mı yaşıyorlar?” sorusu yanıt ararken suskunluğunu ilk bozan isim Duygu German oldu. German, sosyal medya hesabında konuya dair bir açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 14:30
Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

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Galatasaraylı Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olmuştu. Evlilik haberi beklenen çift, geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aşk mı yaşıyorlar? Beklenen açıklama geldi!

Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira, geçen günlerde bir kez daha aşk haberleriyle gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SUSKUNLUĞUNU BOZDU!

"Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor?" sorusu yanıt ararken suskunluğunu ilk bozan sosyal medya fenomeni oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram'da yaklaşık 305 bin takipçisi bulunan Duygu German, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım.Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum"

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