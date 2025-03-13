İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Asi, Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç'in son adresi İnci Taneleri oldu.
Asi, Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç'in son adresi İnci Taneleri oldu.
Dizide Piraye karakterini canlandıran oyuncu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Can Öz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Yasmin adında bir kızı olan ünlü oyuncu, bu kez Alman annesi Elizabeth ile gündeme geldi.
Damla Ersubaşı ve annesi
Ayşecan Tatari ve annesi
Öykü Çelik ve annesi
Ecem Erkek ve annesi