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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç hem yeteneği hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, bu kez Alman annesi Elizabeth ile gündeme geldi. Anne-kızın pozlarını görenler hayran kalırken "Çok benziyorsunuz", "Zarif annenin zarif kızı" yorumlarında bulundu. İşte Selma Ergeç'in güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 12:19
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

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Asi, Muhteşem Yüzyıl, Camdaki Kız, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç'in son adresi İnci Taneleri oldu.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Dizide Piraye karakterini canlandıran oyuncu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Can Öz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Yasmin adında bir kızı olan ünlü oyuncu, bu kez Alman annesi Elizabeth ile gündeme geldi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Anne-kızın pozlarını görenler hayran kalırken "Çok benziyorsunuz", "Zarif annenin zarif kızı" yorumlarında bulundu.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

İşte Selma Ergeç başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Tuba Büyüküstün ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Ebru Şancı ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Almeda Abazi ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Ebru Cündübeyoğlu ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Aslı Tandoğan ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Aslıhan Karalar ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Nesrin Cavadzade ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

SELMA ERGEÇ

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Elçin Sangu ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Damla Ersubaşı ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Ayşecan Tatari ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Öykü Çelik ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

Ecem Erkek ve annesi

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in güzelliği annesinden miras! Anne Elizabeth görenleri hayran bıraktı: Çok benziyorsunuz!

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