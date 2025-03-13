Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete Japonya’da aşk tazeledi! Romantik hallerine beğeni yağdı

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sonlandırdı. Ünlü oyuncu, bir süre önce ise Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sonlandırdı. Ünlü oyuncu, bir süre önce ise Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çift, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi.
O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Ceyda Düvenci, bu kez Japonya tatilinden paylaştı.
Güçlü Mete ile Japonya tatiline çıkan Düvenci, sevgilisine sarıldığı fotoğrafını "Bol dualı bir gün" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci'nin fotoğrafı kısa süre içinde birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlandı.
Instagram'da hızla yayılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.
İşte o paylaşım...
Tatil paylaşımlarına devam eden Düvenci, bir sonraki fotoğrafa da "Sakuraya denk geldik" notunu ekledi.