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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete Japonya’da aşk tazeledi! Romantik hallerine beğeni yağdı

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çift, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Ceyda Düvenci, bu kez Japonya tatilinden paylaştı. Çiftin romantik hallerine beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:59
Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete Japonya’da aşk tazeledi! Romantik hallerine beğeni yağdı

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İki çocuk annesi Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sonlandırdı. Ünlü oyuncu, bir süre önce ise Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çift, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Ceyda Düvenci, bu kez Japonya tatilinden paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güçlü Mete ile Japonya tatiline çıkan Düvenci, sevgilisine sarıldığı fotoğrafını "Bol dualı bir gün" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci'nin fotoğrafı kısa süre içinde birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram'da hızla yayılan fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tatil paylaşımlarına devam eden Düvenci, bir sonraki fotoğrafa da "Sakuraya denk geldik" notunu ekledi.

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