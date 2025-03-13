SON DAKİKA: Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi!

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İLK EVLİLİĞİNİ 14 YAŞINDA YAPTI

İlk evliliğini 14 yaşında yapan ve bir yıl sonra anne olan Tanyeli, "14 yaşındaydım. Kocam da benden yaşça büyüktü. Ama onunla ilgili asla konuşmak istemiyorum. Çünkü ilk oğlum Taylan'ın babası... Çocuklarımın canını yakacak olayları söylemek istemem" dedi.

Tanyeli, "Neden bu kadar genç evlendiniz?" sorusunu da "Anneme sormak lazım..." şeklinde yanıtladı.