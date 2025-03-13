SON DAKİKA: Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi!

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında sık sık hayranlarını bilgilendirmişti.
Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak sağlık durumu hakkında sık sık hayranlarını bilgilendirmişti.
Tanyeli, geçen haftalarda yaptığı paylaşımla "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin" diyerek sevenlerini uyarmıştı. Ünlü isim, daha sonra yaptığı paylaşımda ise yasağa uymayanlara tepki göstermişti.
"ALLAH'A EMANET OLUN"
Ünlü oryantal en son 27 Şubat'ta şu açıklamayı yapmıştı: "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız"
GÜNLERDİR PAYLAŞIM YAPMADI
Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili sık sık açıklamada bulunan Tanyeli'nin günlerdir herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkat çekip hayranlarını endişelendirmişti.
ENTÜBE EDİLDİ
Bugün ise ünlü ismin durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği öğrenildi.
FİLMLERİ ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ!
Entübe haberiyle sevenlerini üzen Tanyeli'nin hayatı da merak edildi. Ünlü ismin yıllar önce verdiği bir röportajda anlattıkları ise dikkat çekti.
Henüz 2 yaşındayken anne-babası boşanan ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen Tanyeli, 12 yıl sonra İstanbul'a gelip, şarkıcılık yapan annesini buldu. Tanyeli, o dönem ve sonrasını verdiği röportajda şöyle anlattı...
İŞTE YILLAR ÖNCE VERDİĞİ O RÖPORTAJ!
"Anneniz sizi terk mi etmişti?" sorusunu yanıtlayan Tanyeli, şunları söyledi: "Beni ve kız kardeşim Seda'yı bakıcıya, ağabeyimi ise babaanneme bırakıp gitmiş. Bakıcı da bizi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmak zorunda kalıyor. Sonra babam bizi buluyor ve babaannemin yanına yerleştiriyor. Sonra ağabeyim 14 yaşında, annemin izini bulmak için İstanbul'a kaçıyor. Anneannemi buluyor; İzmir'e gelip bizi babaannemden kaçırıp oraya götürüyor. Yani, anneme 12 yaşında kavuşabildim"
Ünlü oryantal, annesini görünce hissettiklerini de şöyle dile getirdi: "O zaman öfke hissettim. Şimdi hiçbir kızgınlığım yok ama o dönemde annem benim için dünyanın en kötü annesi ve acı çektirmek, intikam almak istediğim bir kadındı. Öte yandan da güzelliğine hayran olduğum birisiydi. Babam çok mutaassıp bir adamdı; başımızı bağlatırdı. Dokuz yaşında namaz kıldırmaya başladı. İstanbul'a geldiğimizde annem lastik ayakkabılarımızı çıkartıp, mini etekler giydirdi. Başımızı açtırdı. Kardeşimle bana 'Çok varoşsunuz' dedi"
İLK EVLİLİĞİNİ 14 YAŞINDA YAPTI
İlk evliliğini 14 yaşında yapan ve bir yıl sonra anne olan Tanyeli, "14 yaşındaydım. Kocam da benden yaşça büyüktü. Ama onunla ilgili asla konuşmak istemiyorum. Çünkü ilk oğlum Taylan'ın babası... Çocuklarımın canını yakacak olayları söylemek istemem" dedi.
Tanyeli, "Neden bu kadar genç evlendiniz?" sorusunu da "Anneme sormak lazım..." şeklinde yanıtladı.
Ünlü isim, "Küçükken başını bağlayalım durumları mı vardı?" sorusu karşısında da şöyle konuştu: "Çok küçüktüm, çok dengeler değişti hayatımda. Annem 39 yaşında şizofreni hastası oldu. Şu anda 56 yaşında. Onun üzülmemesi için detay vermek istemiyorum. Onu çoktan affettim ben"
İLK İŞİ TEZGAHTARLIKTI
Oryantallik serüveninden de bahseden Tanyeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 yaşında anne oldum. Kucağımda bebekle dükkan dükkan iş aradım. Sonunda tezgahtar olarak bir yerde başladım. Ancak oradan aldığım maaş o kadar komikti ki, bebeğimin mamasına yetmiyordu. Annemin sanatçı arkadaşlarından iş istedim. Annemin yaptığı hatayı çocuklarıma yapmamak ve onlara sahip çıkmak için mücadele ettim.
Ritim duygum iyiydi ama kötü dans ediyordum. Sonra düğün salonunun birisine gittim. 'Biz para vermiyoruz ama bahşiş toplarsın' dediler. Utangaç bir yapım olduğu için bahşiş toplamak, ölüm fermanı gibi geliyordu. 12 yaşında başı kapalı bir aileden gelip, bir anda açılamıyorsunuz. Ruhum hep mutaassıp..."