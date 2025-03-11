Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak edildi.
Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak edildi.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 1974 yılında İzmit'te doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve ardından televizyon projelerinde yer aldı.
Bir dönem ATV'de de yayınlanan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son olarak ATV'de yer alan "Bir Gece Masalı" dizisinde Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Uygun'un özellikle ailesi merak konusu oldu.
Oyuncu Volkan Uygun ile kardeş olan Gürkan Uygun'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.
İşte Gürkan Uygun ve ünlü isimlerin aşkları...
İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan
Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş
Tarık Mengüç ve eşi Funda Mengüç
Nergis Öztürk ve eşi Cemal Toktaş
Derya Karada ve eşi Haki Biçici
Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk
Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık