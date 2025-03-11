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Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Kürşat karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak edildi. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Uygun'un özellikle ailesi merak konusu oldu. Oyuncu Volkan Uygun ile kardeş olan Gürkan Uygun'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi kim çıktı.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 11:07
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

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Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak edildi.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, 1974 yılında İzmit'te doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı ve ardından televizyon projelerinde yer aldı.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Bir dönem ATV'de de yayınlanan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Son olarak ATV'de yer alan "Bir Gece Masalı" dizisinde Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Uygun'un özellikle ailesi merak konusu oldu.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Oyuncu Volkan Uygun ile kardeş olan Gürkan Uygun'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

İşte Gürkan Uygun ve ünlü isimlerin aşkları...

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Ragıp Savaş ve eşi Fadime Savaş

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Selami Şahin ve eşi Didem Şahin

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Songül Öden eşi Arman Bıçakçı

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

GÜRKAN UYGUN

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirdi.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Şebnem Uygun Kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık okuyan Şebnem Uygun, bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına katılmıştı.

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

GÜRKAN UYGUN VE EŞİ ŞEBNEM UYGUN

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Didem Uzel ve eşi Selin Sarı

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Tarık Mengüç ve eşi Funda Mengüç

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Nergis Öztürk ve eşi Cemal Toktaş

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Derya Karada ve eşi Haki Biçici

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık

Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

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