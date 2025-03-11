Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...

Son olarak ATV'de yer alan "Bir Gece Masalı" dizisinde Kürşat Kilimci karakterini canlandıran Uygun'un özellikle ailesi merak konusu oldu.

Oyuncu Volkan Uygun ile kardeş olan Gürkan Uygun'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.