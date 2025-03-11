8,2 milyonluk ceza! Wanda Nara borç batağında mı? Mauro Icardi’den yeni hamle...

8,2 MİLYONLUK CEZA! Gazeteci, Nara'nın mahkemelere yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürdü. Latorre, "Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU Yanina Latorre ayrıca Wanda Nara'nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi'yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ileri sürdü. Bu durum üzerine Icardi'nin Nara'yı şikayet ettiği belirtildi.

America TV'nin haberine göre de Mauro Icardi ve avukatları, Wanda Nara'nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek yeni bir hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

İddiaya göre bu sürecin fitilini Nara'nın kızlarını ATV'ye bindirmesi ateşledi. Icardi'nin avukatları, bir dilekçe hazırladı.