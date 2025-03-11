8,2 milyonluk ceza! Wanda Nara borç batağında mı? Mauro Icardi’den yeni hamle...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi.
İkili, bu kez Wanda Nara'nın borç batağında olduğu yönündeki iddialar ve Icardi'nin yeni hamlesiyle gündem oldu.
Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara'nın büyük bir borç batağında olduğunu yazdı.
8,2 MİLYONLUK CEZA!
Gazeteci, Nara'nın mahkemelere yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürdü. Latorre, "Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yanina Latorre ayrıca Wanda Nara'nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi'yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ileri sürdü. Bu durum üzerine Icardi'nin Nara'yı şikayet ettiği belirtildi.
America TV'nin haberine göre de Mauro Icardi ve avukatları, Wanda Nara'nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek yeni bir hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.
İddiaya göre bu sürecin fitilini Nara'nın kızlarını ATV'ye bindirmesi ateşledi. Icardi'nin avukatları, bir dilekçe hazırladı.