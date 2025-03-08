Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den Cristiano Ronaldo paylaşımı: Büyük buluşma gerçekleşti!

Kaynak: Sosyal medya

Kızlarını Cristiano Ronaldo ile buluşturan Terim, o anları "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.