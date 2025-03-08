Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den Cristiano Ronaldo paylaşımı: Büyük buluşma gerçekleşti!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçen yıl kızlarının babası Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçen yıl kızlarının babası Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.
Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Terim, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü isim, kızlarıyla Suudi Arabistan'a giderek Al Nassr maçını izledi.
Kızlarını Cristiano Ronaldo ile buluşturan Terim, o anları "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.
Terim'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.
DAVID BECKHAM PAYLAŞIMI
Daha önce de David Beckham ile bir araya gelen Buse Terim, o anlara ait kareyi "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla paylaşmıştı.