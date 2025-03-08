PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Fatih Terim'in kızı Buse Terim’den Cristiano Ronaldo paylaşımı: Büyük buluşma gerçekleşti!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Suudi Arabistan’a giderek Al Nassr maçını izledi. Kızlarını Cristiano Ronaldo ile buluşturan ünlü isim, o anları “Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti” notuyla paylaştı. Terim’in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 12:48
Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den Cristiano Ronaldo paylaşımı: Büyük buluşma gerçekleşti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçen yıl kızlarının babası Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Terim, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, kızlarıyla Suudi Arabistan'a giderek Al Nassr maçını izledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kızlarını Cristiano Ronaldo ile buluşturan Terim, o anları "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Terim'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DAVID BECKHAM PAYLAŞIMI

Daha önce de David Beckham ile bir araya gelen Buse Terim, o anlara ait kareyi "Başardım diyebilir miyiz?" notuyla paylaşmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ortalık daha da karışacak! Vahap Seçer’den ön seçim tepkisi: Nedeni farklı gereksiz ve provokatif!
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti
Türk Telekom
Takvim karanlık ilişkileri gündeme getirmişti! İBB’den Medya AŞ’ye dudak uçuklatan bir reklam ihalesi daha! İstanbullunun parası nereye gidiyor?
Suriye’de kuşatmaya kalkışan rejim artıkları püskürtüldü! Bin hain Hmeymim’e sığındı İsrail’den uçak bekliyor | Şara: Peşlerini bırakmayacağız
Çağla Tuğaltay’ın katili kim? İlker Tuğaltay yıllar sonra konuştu! Görgü tanığından itiraf: Kanlar içerisinde gördüm
Fenerbahçe’nin ilk transferi o olacak! Bonservisi de belli oldu
CHP’li Ahmet Kurtuluş’tan skandal! AK Partili Elif Lale Bilgili’nin Kadınlar Günü konuşmasını kesti: Atalım şunu dışarı
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti
İslami değerleri hedef almıştı... Ajlan Tekinkoç’a karşı harekete geçildi! İfade verdi skandallarına devam etti
Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşinin sır ölümü! Sebebi ortaya çıktı
CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturmasında yeni detaylar! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye bölmekmiş
Kadınlara destek yağacak! Erken emeklilik imkanı, evde çalışana vergi avantajı....
Başkan Erdoğan’dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Ön otopsi raporu tamamlandı
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a bir dava bir soruşturma!
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
Can Borcu’nun Handan’ı Ebru Özkan’ın 9 yıl önce evlendiği eşi Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıldızı çıktı!