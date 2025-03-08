Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi!

Yapılan açıklamada "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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Pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim"