Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi!

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.
Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.
Bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.
Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran genç kadından kötü haber geldi. Ailesi, geçen günlerde Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
Hastanede tedavi gören Mutlu Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim"
Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırılma nedeni ise merak konusu oldu.