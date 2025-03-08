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Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi!

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, hayatındaki erkek tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına ‘merhaba’ demişti. İkinci baharını yaşayan Mutlu’nun geçen günlerde ise hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Mutlu Kaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 12:32
Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi!

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Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran genç kadından kötü haber geldi. Ailesi, geçen günlerde Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yapılan açıklamada "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastanede tedavi gören Mutlu Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırılma nedeni ise merak konusu oldu.

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